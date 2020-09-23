元大寶華估2021台幣兌美元 28元將成常態

元大寶華綜經院今（23）日更新2020年台灣經濟預測第2次更新及2021年預測，包括上修兩年的經濟成長預測至1.63％、3.10％，下修2020年消費者物價上漲率預測至-0.2％，同時修正2020年美元兌新台幣匯率均價預測至29.65，並預測2021年均價為28.93。

元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源指出，台幣不僅最近非常的強，從各主要貨幣對美元的升貶幅度分析，台幣今年是最強的，今年第三季出現最大的升值力道，估計第四季會更強，平均匯價約29.05。

梁國源表示，匯率預測非常難，但至少預測可以作到「方向」的確定，因此估測季資料的走勢，美元兌新台幣匯率均價今年第三季29.3，第四季29.1，明年四個季度的平均匯價分別為29.00、28.95、28.90、28.85。

他並強調，元大寶華這樣的估值其實較國際市場的共識來的低一點，因為已觀察到央行今年來都有採取進場調節的動作。

元大寶華綜院分析台幣趨強的原因，有四大項：一、就外部因素看來，今年2月中旬以來，新台幣對美元匯率與美元指數相關性最高，由於美元指數估計至2021年底偏弱，美國10年期公債殖利率位處低檔，美方相關數據均指向美元趨向貶值格局。

其次，梁國源指出，從國內因素來看，今年上半年經濟成長表現優於主要貿易對手國，支撐新台匯率；第三則是台灣經常帳順差擴大，有利於新台幣對美 元匯率，國際上現在也看好台灣明年景氣；第四則是外商來台投資及台商海外資金回流，壽險業對美元部位的需求已到飽和點，相對上新台幣更被需求。

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