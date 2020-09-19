新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走

新台幣匯率升勢凌厲，本周累計升值1.21%，盤中匯價更一度升抵29.017元，距離29元整數大關僅一步之遙，眼見新台幣匯率驚驚漲，匯銀主管態度倒是淡定，認為破29元是早晚的事，真正應關注的是彭淮南防線28.5元。

今年初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情之後，全球主要央行祭出前所未有的寬鬆方案，資金狂潮席捲而來，台灣更因防疫得宜、經濟基本面佳，熱錢前仆後繼地湧入，推升新台幣匯價一路狂飆，上半年升幅便達1.5%。

7、8月因有外資股利匯出的季節性因素，加上中央銀行加大調節力道，幾乎每天進場沒收部分升幅，收盤價在29.5元盤旋一段時間，市場氛圍也略顯安靜。

不過，9月起，匯市再度風起雲湧，除了美元買盤空虛，出口商恐慌性賣壓、外資看好台股持續匯入，以及人民幣領軍亞幣齊漲，都帶動新台幣展開新一波升勢；而且央行「放手」讓收盤價不再死守29.5元價位，更加劇新台幣升值的預期心理，外匯交易員直言，「市場一面倒，大家都在丟美元」。

隨著新台幣強升，近日媒體報導不時可看到「挑戰楊金龍防線」、「叩關29元」等描述，其實央行總裁楊金龍2018年2月26日上任至今，新台幣匯率最高價為2018年3月31日盤中29.068元、收盤29.12元，市場人士因而將29.068元、或是29元整數大關視為「楊金龍防線」。

但新台幣匯率18日盤中價格已經升破29.068元，朝29元整數關卡步步進逼，匯銀主管認為，市場確實會關注央行有沒有試圖守住哪些價位，但意義沒有外界想像中大，相較於所謂總裁防線，29元本身就是重大的心理關卡，市場會持續測試，升破是早晚的事。

匯銀主管分析，美國聯準會延續超低利率政策，亞洲國家周邊匯率也逐步走升，特別是人民幣啟動升勢、帶動亞幣上攻，「條件都成熟了，（新台幣匯率）29元自然沒問題」。

與其關注新台幣何時攻破29元整數關卡，匯銀主管認為，今年以來支撐新台幣漲勢的重要背景是美國實施無上限量化寬鬆（QE），大撒幣的結果造就全球大開熱錢派對，資金尋找有利可圖之處，便流向新興亞洲市場，讓匯率一飛沖天，「真正要防守的價位，應該比照金融海嘯過後的28.5元」。

匯銀主管分析，當前情境與金融海嘯過後相仿，因此新台幣升值天花板和當時相比會比較有參考價值。

而金融海嘯過後，熱錢席捲而來，新台幣匯率在2011年5月11日盤中升至28.476元，這是前央行總裁彭淮南任內的新台幣匯率最高價位，取整數28.5元，也被視為「彭淮南防線」。

綜觀當前支撐新台幣升值的力道，大環境有美元走弱、熱錢湧入等因素，而人民幣升勢猛烈，也成為帶著新台幣起飛的關鍵。

人民幣本周升破6.8大關，創下逾16個月新高，成為推動亞幣齊揚的重要力道；星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，這輪人民幣升值有兩大因素，一是全球普遍的弱美元現象，二是中國經濟基本面好轉，近期陸續公布的8月經濟數據顯示，經濟在疫情後的復甦步伐加快，而中美之間利息差為正，也吸引外國投資者對中國債券市場的資金流入。

不過，新台幣勁揚也讓出口商哀鴻遍野，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希直言，對於機械業來說，新台幣匯率升值是業界「永遠的痛」；但央行17日理監事會議上，數度強調「沒有強升」，主因是國際清算銀行（BIS）數據顯示，新台幣名目與實質有效匯率指數漲幅居中，匯率還是很穩定。

元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源則表示，從整體台灣經貿角度來看，確實觀察實質有效匯率更為合適，但從個體角度，出口產品多是美元計價，廠商不會去算實質有效匯率，看的就是新台幣兌美元價格，大環境都支撐新台幣強勢格局之下，「出口商難免會傷到」。

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