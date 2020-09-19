人民幣下一波噴到哪？專家驚爆明年最恐怖價位

由於美元持續走弱，拉抬這波人民幣不斷升值，繼高盛預期人民幣可望上看6.5元後，研究機構分析師更大膽預測，明（2021）年底前人民幣將升至6.3，以周五(18日)匯價6.75來推算，還有6.6%的升值空間。

人民幣這波升值行情從5月底啟動，進入9月更是加速狂飆。CNBC報導，自上周五以來，離岸人民幣兌美元匯價由6.83升至6.74、漲幅逾1%，創下2019年5月以來新高；在岸人民幣也升值超過1%。整體而言，5月至今，在岸、離岸人民幣飆升5％以上。

分析師表示，人民幣近期走勢強勁是因美元疲軟所帶動，後續還有更多上漲空間，主要是美元指數大幅下跌，以及大陸在疫情過後經濟逐漸復甦。

摩根大通亞洲投資策略部主管Alex Wolf認為，隨著美元進入貶值期，人民幣匯率可能會再上漲。

研究機構Capital Economics分析師Julian Evans-Pritchard在最新報告中指出，大陸快速控制疫情，現已成為全球經濟「亮點」，明年也將是如此。他說，對人民幣相當重要的是，強勁的經濟復甦有一部分是因貿易總額成長。

Pritchard認為，大陸可望實現，相較於國內生產毛額（GDP）的10年來最大年度經常帳餘額。除非官方進行干預，否則這將導致人民幣進一步升值。通常，大量經常帳餘額可支撐一國的貨幣，意指該國對外國貨幣的依賴性降低。

Capital Economics預估，隨著經濟復甦，大陸人行將放手允許人民幣進一步升值，年底前升至6.6，2021年底前升至6.3。

高盛首席亞太股票策略師Timothy Moe表示，未來12個月人民幣兌美元匯價將由6.7元上升至6.5元，也是所有亞洲貨幣中，高盛最看好的貨幣。

不過，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰則警告，人民幣匯價短線可能出現漲多拉回的風險。儘管看好大陸經濟成長，但美國總統川普可能拒絕TikTok交易及大陸債券納入富時羅素指數可能失利等風險，人民幣不排除回跌至6.8元附近。

（中時新聞網 吳美觀）

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