新台幣狂飆 直逼29元大關

新台幣18日又飆出新高度！連續第二天開盤後一路狂飆，盤中直逼29元大關，來到29.017元，央行不再尾盤固定作價，放手讓台幣終場大升1.58角，收29.152，創半年來單日最大升幅，想要炒匯的不肖份子完全措手不及，央行作法「就是要你猜不透」，跌破市場人士眼鏡。



匯銀主管表示，美元轉強曇花一現後，韓元、人民幣等主要亞幣全面啟動升勢，新台幣也是衝衝衝，統計18日以韓元飆升1.22％最強，其次是印尼盾大漲0.64％，新台幣升幅0.54％為亞幣第三強。



新台幣18日同時也收周線，累計本周狂漲3.54角或1.21％。匯銀主管指出，央行放手29.5元防線，尾盤作價幅度收回逾半，但本周累計下來升幅還是不小，在主要亞幣中仍是第三強，第一名是韓元爆升2.29％，其次日圓狂漲1.58％，其他幣別的升幅，依序為人民幣1.16％、印尼盾1.05％等。



匯銀主管說，新台幣這波勁揚，主要是外資持續匯入的效應，尤其出口商因看衰美元，從9月初開始啟動失望性拋匯，連同7、8月觀望的部位，一股腦地大量進場。接著是央行在17日第三季理監事會前，意外放棄堅守逾二個月的29.5元防線，更進一步縮小尾盤作價幅度，結果出口商恐慌心理爆發，一路來到18日，一開盤後不久就衝破29.1元價位。



18日午後拋匯量能未減反增，使得漲幅進一步擴大。匯銀主管強調，「賣單一直進來，根本擋都擋不住，差一點就摜破29元整數大關」，最大的升幅幾近3角，創2013年以來的逾七年半新高，央行為維護匯率穩定而進場調節，才拉回到29.1元價位，收在29.152元兌1美元的二年半新高，總成交量放大至14.88億美元。



「但感覺上，老大（央行）好像要把防線直接從29.5元降到29元整數」。



匯銀主管認為，若後續外資及出口商拋匯的力道不變，最快下周開盤後將有機會見到28元價位，但觀察央行長期來的做法，「之前29.5元都堅守了那麼久，應該不會輕易放手29元的新防線」。