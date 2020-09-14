央行棄守29.5元防線 新台幣升至近二年新高

台股開高走高，外資匯入並擴大買超，加上出口商拋匯，激勵新台幣維持升勢，央行意外放手29.5元防線，雖然尾盤還是進場調節，升幅快速收斂，但終場收在29.486元兌1美元，創近二年半新高，升值2分，為連續三個交易日走揚，台北外匯經紀公司成交量8.75億美元。

外匯交易員指出，台股位在高檔整理不變，內外資齊加碼，後勢應是欲弱不易，外資偏匯入且擴大買超台股95億元，尤其出口商恐慌性拋匯還在延續中，激勵新台幣仍走揚，盤中最高來到29.24元。但老大（央行）周日大動作對所謂「禁賣令」的錯誤傳言發出聲明後，暗示「不怕的做你來」，匯市交投也回歸穩定，更直接棄守29.5元價位，「透露出不讓有心人士能猜透他下一步會如何」。

外匯交易員認為，台灣疫情控制良好，但就是有許多有心人士總是在扯後腿，匯市也一樣，央行全力維護市場秩序，避免新台幣過度波動，進而引發整體金融市場動盪，就是有銀行業者想混水摸魚，爭當豬隊友，趁央行忙得不可開交，竟想上下其手，大量掛單疑進行炒匯之嫌。尤其被央行發現不當做法，進行口頭道德勸說後，更出奧步搞小動作，對外放話說央行祭出「禁賣令」，「這些人真的有點頭殼壞去，把央行當塑膠」，金檢時就不要哭哭，還可能波及無辜的同業，害人害已非常不可取。