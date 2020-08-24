雙匯雙漲 新台幣兌美元早盤勁揚1.37角

新台幣兌美元匯率今開低走高，早盤一度勁揚1.37角，暫報29.375元，迄上午10：30的匯價，仍大幅升值1.31角，暫報29.381元。

新台幣兌美元匯價，周一甫開市在有關單位似刻作價下，以29.54元開出，暫報貶值2.8分，但這也是周一早盤的最低價，之後新台幣在國際熱錢持續搶進，與每逢月底外銷廠商積極拋匯下，再度強勁升值，盤中最高價一度觸及29.375元，短線仍呈升值或震盪趨堅格局。

據了解，美國財政部將在今年10月公布全球匯率操縱國，顯示央行雖於近期持續干預新台幣升值走勢，但國際熱錢仍無所畏懼，主要原因即台灣外匯存底雄厚，與外銷實力仍相對強韌，使新台幣長期看升架構隱然成形

台股方面，受惠雙王之權王台積電開高走高，與股王大立光開平震盪趨堅，加上南亞科、聯電、友達及台達電等也力挺多方，使加權股價指數同樣呈現開高震盪趨堅格局，迄上午10：42的加權指數暫報12641點，上漲33點，漲幅0。27%，成交1210億元。

業內人士指出，目前看起來，台灣股匯兩市似無畏大陸實彈軍事演習，仍震盪走高，顯示心理建設相對穩健，不過，台股盤中不少股票震盪走低，也不宜輕忽，國巨、華新科、世芯-KY、興勤、原相、全家、力旺、裕隆、金像電、南電、景碩、美食-KY、台勝科及群聯等。