歐元被嫌貴、美元難提振 外幣布局現轉折點

不看好美元在今年下半年走勢，已是一般理專的共識，市場瀰漫看空美元情緒；但是相對較被建議的歐元，在上周漲勢開始放緩，在8/18對1美元達到1.193的短期高點後，週線歐元僅小漲0.33％，AI外匯交易員DeepMacro分析，以歐洲經濟條件來看，歐元的反彈似乎已經過了頭，富蘭克林團隊也認為，歐元在8月中旬快速反彈，很容易刺激獲利了結賣壓。

渣打財富管理也認為，目前為止，歐元兌美元升至1.19以上，似乎已經過熱，上周五（8/21）就快速下滑到1.179，「如此上下波動，區間交易可能增加」，若是接下來美元仍然偏弱，歐元再度向上，若突破1.1965高點，可望觸及阻力點1.2100；反之，若跌至關鍵支撐區1.1650～1.1700，則可能是做空美元、買入歐元的機會。

多空價位轉折點，成為歐元、美元，甚至英鎊短期操作的機會。富蘭克林團隊指出，英國與歐盟談判再度啟動，英國首相發言人稱預期有望於9月達成脫歐協議，同時CPI數據意外走升，英鎊升至2019年來最高水準，表現堅實，英鎊對美元上周最高達到1.3270，碰到2020年初以來高點左右再拉回。

渣打財富管理分析，英鎊在技術面上呈現正面前景，雖然很大程度上受到美元走勢影響，但英國在12月全面退出歐盟一事，將成為英鎊接下來走勢的焦點，市場憧憬近期歐盟在復甦計劃協議的的務實態度有助英鎊表現。只要關鍵的1.29～1.30支撐保持不變，技術面顯示，朝去年12月高點1.3510附近穩定上升的可能性越來越大。

至於外幣中國人最看中的美元，對台幣已1個月多都在29.5，有美元需求的民眾或公司都可以在盤中安心買，日圓對美元的情況也差不多，近1個月來106～105之間微幅波動，對於前景，富蘭克林團隊認為，或許就測試104吧，全看後續避險買盤和資金回流是不持續支持日圓。日圓這種極微的波動，似乎也是反應日本極其糟糕的經濟數據。