央行7月人民幣存款餘額續跌 下探6年半新低

中央銀行17日公布7月銀行承作人民幣業務概況，統計到7月底的存款餘額再降至2,409.89億元「連二黑」，較上個月微減1.84億元、減幅0.08％，並成為2014年2月以來的6年6個月新低規模。央行官員觀察存款餘額表現，DBU（外匯指定銀行）與OBU（國際業務分行）兩者一減一增。其中增加的DBU部分，來自於法人戶包含產業海外貨款匯入等因素。

另外值得注意的是，觀察其他國家地區的人民幣存款表現中，香港統計到6月底為6,399億元，較上月底6,949億元一口氣大減550億元、單月衰退7.91％，也是統計以來第二高單月減幅。

此外，盤點各家台資銀行的17日人民幣各天期最優惠利率存款，包含1個月期的永豐銀3.05％、3個月期日盛銀1.8％、6個月期日盛銀1.9％、9個月期合庫銀1.45％，以及1年期的合庫銀1.45％。

央行官員表示，觀察各天期最優惠利率的表現仍較上月有微幅調低，而1個月期最優利率永豐銀祭出3.05％明顯拉高市場近期水準，研判或與單家銀行有短期人民幣資金需求有關。

中央銀行17日公布7月銀行承作人民幣業務概況，規模從上月底2,411.73億元降至2,409.89億元，連續2個月衰退。其中DBU從2,082.6億元增至2,092.29億元、增幅0.47％，OBU則從329.13億元減至317.6億元、減幅3.5％。（旺報 吳泓勳）

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