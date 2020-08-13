出手阻升？央行金檢5外銀 查廠商套利台幣

台幣走強，有企業趁機進行套利，路透引述知情人士的話說，為了杜絕此一歪風，台灣中央銀行正在調查5家外商銀行涉及在遠期外匯市場（DF）約80億美元淨交易部位情事。

報導稱，央行11日與這5家銀行接觸，討論有關情況。但知情人士並未具體說明是哪5家銀行，僅表示有糧食公司透過外商銀行在離岸無本金交割遠期外匯（NDF）市場交易美元，如此一來可獲得比本土更有利的匯率。至於是哪家糧食公司，知情人士亦不願交待。

台灣不允許在岸無本金交割遠期外匯交易，但企業仍可透過外商銀行海外分行進行操作。台灣央行關切台幣走強，擔憂這類交易的規模可能衝擊台幣匯率。

（中時 楊明暐）

路透：廠商套利新台幣 台灣央行金檢5外銀

4名知情消息人士告訴路透社，台灣的中央銀行正在調查5家外商銀行涉及在遠期外匯市場（DF）約80億美元淨交易部位情事。

消息人士因未獲授權對媒體發言，在匿名情況下表示，央行11日和這些銀行會談，討論有關情況。

消息人士表示，糧食公司透過外商銀行在離岸無本金交割遠期外匯（NDF）市場交易美元，因為這樣一來可以獲得比本土更有利匯率。

消息人士不願披露這些外商銀行與糧食公司的名稱；央行也沒回覆記者的置評要求。

台灣不容許在岸無本金交割遠期外匯交易，但企業仍可透過外商銀行的海外分行進行操作。

消息人士說，這類交易的規模可能衝擊台幣匯率，而當前台灣央行早就擔心新台幣走強趨勢。

（中央社）