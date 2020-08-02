弱勢美元當前 外匯投資人大可琵琶別抱

國際匯市整個7月都處於「超弱勢美元」的情境，銀行財富管理部門多提供同樣方向的建議，「下半年減持美元部位」，實際上歐元、英鎊都趁著7月期間施展反彈魔力，台幣7月也累計升值1.58角或0.54％。

外銀主管認為，外幣投資的用途有兩大目的，一是賺匯差，在主力外幣極弱勢時買進，待及政經經濟拉檯反彈賣出，另一是用於投資外幣計價的境外金融商品，可以用更便宜的匯率買到更大部位的持分。兩種方法若能妥善操作，可以在安心情況下買入外匯。

DeepMacro外匯投資組合的外匯AI交易員分析，及至7月最後一周的國際匯市中，美元似乎已不是全面走空，加拿大幣、瑞士法郎和瑞典克朗似乎空頭部位更大，這個詭異情勢使得部份外匯投資大戶在7月底出現部份虧損。

歐元兌美元、英鎊兌美元的匯率，在7月最後一周順勢歐盟高峰會的紓困基金通過，出現明顯走升，歐元兌美元7月間的匯價於1.124～1.184，英鎊兌美元則在同期間呈現1.242～1.309間的波動，都突破今年來的相對高點。

惟，渣打財富管理指出，歐元兌美元在聯邦公開市場委員會會議時走揚，短暫突破1.1800後漲勢回吐，「我們看到1.1815～20有阻力」，可能出現投資人獲利了結情況。英鎊兌美元部份，也是在同樣情境下迅速突破1.3000，估計在1.3015～20附近遭遇阻力。這兩個阻力價位都十分靠近目前的市價，投資人現在再決定進場，似乎後續空間不大。

澳幣兌美元也是在7月期間呈現走升，兌台幣匯率的升幅更是超越，兌美元從0.692走升到0.719，兌台幣匯率則從20.45走升到21.34，若拉長到3個月期，台幣兌澳幣竟出現9.89％的大貶幅。渣打財富管理分析，澳洲的部份經濟數據近期不佳，如通膨數據下滑，但澳幣兌美元仍有支撐力道，預計關鍵阻力在0.7290附近。

外銀主管認為，美元走勢目前仍是所有非美貨幣的主要驅動力，可是該貨幣真正的升值力道或幅度，背後有十分複雜的因素，且匯市轉頭的速度很快，最忌漫無目的一路追高。

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