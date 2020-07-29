新台幣匯率續強？ 近七成廠商認為繼續升值

68.9％廠商估測新台幣兌美元將下半年走升。資料來源／截自中經院

新台幣兌美元匯率昨（29）日一度在國際交易出現29.29元的極強升勢，今天稍微回頭到29.301，儘管中央銀行總是會在尾盤進行調節，持續回到29.5元的防線。中華經濟研究院今天公布的台灣採購經理人營運展望調查中，製造業廠商把「匯率波動」列為第三關切的總經議題，勾選比例達53.8％；同時，製造業廠商估測我國與主要貿易國家的匯率走勢，68.9％廠商估測新台幣兌美元將下半年走升，如此高的比例值打破歷年來的調查，認為匯率走平的廠商占比僅13％，支持會走貶的占比則不到一成。

以內需為主要市場的非製造業，則對於匯率波動議題較為不敏感，在重要總經情勢議題的排名上，排到第七名。

中經院對於臺幣兌美元匯率價位的估測分析，認為美元向為避險資產選擇之一，不過因目前美國經濟情勢走疲，且年底之總統大選變數仍多，因而美元兌各國通貨匯率之價位，走勢仍有諸多可能變化。目前預估臺幣兌美元匯率於下半年之平均價位約為30.11元，較去（2019）年同期升值幅度約為2.66％，略低於2020年上半年之升值幅度3.03％。

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