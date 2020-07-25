美元恐貶值20％？三股壓力改變投資人選擇

今年首季，COVID-19（新冠肺炎）疫情重創全球股市，當時，被視為避險資產的美元，大受投資人青睞，瞬間成為搶手貨幣；然而，隨著第2波疫情來襲，美國經濟前景面臨更多不確定性，美元的強勢地位，也隨之鬆動，華爾街甚至傳出美元恐貶值20%的預估。

7月13日，野村證券出具報告，直言「長期來看，我們預期美元將失去主導地位，並一路走弱。」

令投資人感到疑惑的是，就各式資產交易而言，美元扮演極為重要的角色，且國際貨幣基金組織（IMF）資料亦顯示，在全球主要外匯存底貨幣中，美元不僅占比居冠，比例更從2019年第4季的60.80%，升至今年首季的61.99%；既然如此，美元「一路走弱」的風險，從何而來？

▲在全球主要外匯存底貨幣中，美元占比居冠。（圖：翻攝自IMF官網）

一、美國經濟前景堪慮

美國經濟前景堪慮，是上述疑問的第1個答案。根據約翰霍普金斯大學即時統計通報，美國COVID-19確診人數，累計已超過380萬，至少有27個州，暫緩重啟經濟，盼藉此減緩病毒傳播的速度。

根據CNN報導，野村證券策略師羅契斯特（Jordan Rochester）表示，美國重啟經濟還為時過早，受第2波疫情來襲影響，有些大型銀行認為，失業率將繼續攀升，「中期而言，美元恐走弱。」

二、財政赤字持續增加

在經濟情勢不佳的情況下，美國的利率，估計將在更長時間內，維持「接近零」的水準，將使美元承壓，這對美國不斷擴大的財政赤字來說，絕非好事，預估今年美國聯邦債務規模，恐達國內生產毛額（GDP）的101%。

為透過大規模刺激計畫來支撐經濟，美國政府持續擴大借支，6月的預算赤字，已暴增至8640億美元，這意味著，美國在國外商品、服務和投資上的支出，高於其帶來的收入。

三、歐元匯價相對強勢

在此同時，歐元對投資人的吸引力，正逐漸增加，即使疫情重創歐洲經濟，但今年以來，歐元兌美元匯率已上漲約2%；另一項樂觀條件在於，歐盟已就7500億歐元紓困振興方案一事，取得共識。

CNN引述高盛策略師潘德爾（Zach Pandl）的報告內容，稱7500億歐元紓困振興方案，代表著歐元區「強化財政政策協調的重要一步」；他預期，歐元兌美元將逐步升值，且不排除快速升值的可能，「近期歐元區的消息，顯然是朝正面發展。」

野村證券分析，美國經濟疲弱、債務問題未解，以及歐洲強大的凝聚力等因素，恐侵蝕美元地位，預估未來5年內，美元貶值幅度，最高可達20%。

麥格理（Macquarie）董事總經理貝里（Gareth Berry）在接受CNBC採訪時亦稱，雖然不到「極度看空」，但美元在11月美國總統大選前，走軟的機率頗高，而歐元、日圓，則可能取代美元，成為主要避險貨幣。

文章來源：今周刊

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