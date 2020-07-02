新台幣升破央行防線 改寫逾2年新高

新台幣「升升不息」，隨著台股一路走高、美元指數轉弱，新台幣兌美元今天收盤收29.586元，升2.6分，攻破央行前陣子力守的29.6元防線，再次改寫逾2年新高紀錄。

少了出口商月底的拋匯力道，新台幣依舊強勢，今天以29.610元開盤後旋即強彈，連闖29.600、29.500兩道整數關卡，於29.4字頭高檔盤旋、緩步走揚，最高來到29.445元、勁揚1.67角。

儘管央行尾盤再次進場調節，收盤收在29.586元，外匯交易員指出，央行前陣子力守29.6防線，好幾個交易日盤中都來到29.4字頭，央行尾盤硬是拉回，今天似乎有放手的味道，顯見央行沒有打算跟市場「硬幹」，僅是不希望升勢太猛。

外匯交易員指出，今天市場比較平靜，台北及元太外匯市場成交金額僅9.38億美元，不過在外資匯入、美元走弱的情況下，仍上演股匯齊揚戲碼。

雖然港區國安法生效、美國肺炎疫情確診病例數攀升，消息面紛雜，外匯交易員表示，市場避險情緒不如想像中濃厚，在熱錢青睞台股、持續湧進的情況下，新台幣緩步升值的方向不會改變。

（編輯：潘羿菁）

熱錢湧 股匯衝 新台幣早盤再升破29.5

國際熱錢持續湧入台灣，使近期股匯市短多向前衝，不僅台股持續創波段新高，新台幣也在近4個交易日盤中，強勢升破29.5元，毫無畏懼央行阻升與台股在高檔可能的風險變數。

新台幣兌美元匯價，周四甫開市暫報29.61元，小幅升值0.2分，之後即一路向前衝，早盤最高匯價一度來到29.467元，大幅升值1.45角，迄上午10：19的匯率，仍暫報29.485元，仍勁升1.27角。

據了解，本周以來，央行已連續3個易日在尾盤狠踹匯價，使新台幣終場都未升破29.5元；不過，新台幣今早再度衝破29.5元，顯示29.5元在新台幣中期升值趨勢成型下，似是不可擋的關卡。而央行是否執意力守新台幣不破29.6元，也待進一步觀察。

台股方面，在雙王台積電、股王大立光領軍衝高，且台塑四寶、統一、台泥、亞泥、遠東新、第一金、兆豐金與中信金等重量級集團也都站在多方陣營下，使大盤持穩開高震盪走高，迄上午10：33的加權股價指數暫報11775點，上漲72點，漲幅0.62%，成交960億元。

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