外匯探搜｜美雙政策救援 美元核心地位難撼動

美歐疫情問題依舊嚴峻，各國採取較為嚴格措施抑制群聚活動，經濟活動因此大受打擊，第二季進入經濟負成長的現實已經難以避免，美國聯準會（Fed）前主席柏南克、高盛、摩根大通等機構不約而同做出美國第二季經濟將衰退30％的預估（季增年率），彭博經濟研究的美國經濟衰退機率模型已經得到100％進入衰退的結果。

不過，各國政府紛紛祭出空前的貨幣和財政政策，恐慌情緒得以舒緩，但疫情後續能否放緩及政府的政策是否能發揮效果，將會是下半年金融市場表現能否延續動能的關鍵。本行目前在外匯上採取較為謹慎的度，外幣配置上仍須以美元作為核心配置，緊盯美元指數的高低價位區間進行調整，輔以日圓作為避險。商品貨幣（澳、紐、加幣）和新興貨幣（如南非幣）在重挫後，能期待技術性反彈空間，但弱勢趨勢並未改變，不過人民幣可望在新興貨幣當中扮演穩定的角色。

投資者 仍一味追逐美元

在貨幣政策方面，美國聯準會在3月緊急降息6碼之後，還推出眾多工具，3/15推出商業票據融資措施（CPFF），主要交易商信貸措施（PDCF）及建立和其他央行的換匯機制，這還是2008年金融海嘯時可見的工具；3/24啟動PMCCF/SMCCF（初級/次級市場公司信貸融資）收購投資級公司債和ETF，就已是聯準會未曾使用的全新工具了，4/10更是啟動總金額2.3兆美元的計畫，同時宣布將購買3/22前仍是投資等級但其後被降評至非投資等級的債券。

上述諸多作法，可以觀察到聯準會寬鬆的決心堅定，而最急於達成的目的便是拯救市場上美元流動性不足的問題，從近期外匯市場的走勢可以觀察到，美元多方動能已稍有減弱，顯示聯準會的政策已有初步效果。不過本行認為，聯準會雖強力注入流動性，目前還無法雨露均霑，如新興市場並不容易如同成熟國家一樣容易藉由換匯機制取得美元。而原本就在非投資等級的企業債務也仍有風險，因此投資者急於保存美元的心態恐難在短期內緩解，因此本行未來一季仍對美元抱持正向看法。

貨幣政策要解決的是流動性的問題，但要解決疫情所造成的經濟衰退問題還得仰賴財政政策。美國已推出2兆美元的財政紓困法案，達到美國GDP的10％，且後續的財政方案還在研擬中。高盛預估美國的債務占GDP將來到100％以上的水準，為1940年代以來新高，或將埋下中長期美元趨弱的可能性，但最有條件提出足夠規模財政計畫的國家，對短線景氣的刺激效果也較大，因此從財政政策角度來看，也同樣支持本行對未來一季美元正向的看法。

人民幣 可望扮穩定角色

新興市場國家在匯率下行趨勢當中，脆弱體質國家的信評展望下滑和貨幣危機的機率將因此提高。全球景氣不確定性未解前，美國聯準會注入的資金並不能確保留在新興市場當中，新興貨幣仍須謹慎看待後市。不過人民幣可望在新興貨幣當中扮演穩定角色，主要因中國人行貨幣寬鬆力道不及其他央行，人民幣保有相對利差優勢，加以今年2/28中國政府債券被納入摩根大通新興市場政府債券指數，預計市場資金將繼續在中國進行長期資產配置，加大市場對人民幣的需求。

（文／中國信託銀行財富管理產品處理財規劃部投顧中心）

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