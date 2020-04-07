渣打銀推美元優利活存

因應新冠肺炎疫情的衝擊，美國聯準會日前祭出零利率，調降基準利率目標區間至0-0.25%的水準，更進一步宣布啟動無限量化寬鬆貨幣政策；渣打銀行認為，隨著全球各國央行也相繼採取降息寬鬆措施，美元相對需求仍然存在，加上美元具有避險貨幣特質，建議投資人仍可適時均衡布局，將資產做多元化配置。

渣打銀行推出美元優利活存專案，即日起至6月底止，新增資金達月平均餘額門檻，並符合指定條件，可享優惠年利率最高加碼至1.8%，享受優利的同時，還可兼具活存資金自由運用的彈性，在市場波動的時刻，保持資產靈活配置的優勢。

渣打銀行「高利樂活」美金活存加碼專案，帳戶新增資金之金額越高，可享更加優惠之年利率加碼。於活動期間（2020年4月1日起至2020年6月30日止）完成登錄，活存帳戶新增月平均餘額達美金1萬元以上，可享年息0.6%；達美金5萬元以上，可享年息1.3%；若達美金10萬元以上，則可享有優惠年息1.6%。此外，渣打銀行提供全新客戶額外0.1%優惠年利率，線上換匯滿額者，可再享加碼0.1%優惠年利率，合計專案年利率最高可達1.8%，享受高利的同時，還可保有活存帳戶資金靈活進出的便利與彈性。

(時報資訊任珮云 )