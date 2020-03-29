英首相中「疫」　外幣搶短另有新象



在新冠疫情難止下，全球股市走勢指標，現在已由各國政府的財政注資金額來決定，基本面只能暫時放一邊。至於更短線的外幣操作，美元看似跟著美元流動性緊縮而看漲，相對上台幣匯率也沒太弱，若想趁低點佈局美元以外的外幣部位，該如何決定？



外資交易商嘆口氣說，「那就參考各國元首中『疫』的資訊吧」，以上周英鎊市場隨疫情訊息的反映，外幣投資人確實有搶短的機會。

英鎊兌美元3/19出現瞬間低價，大有測試市場壓力作用。圖／StockQ）



OANDA歐洲資深市場分析師埃蘭（Craig Erlam）指出，3月中旬以來英鎊兌美元原本就走弱，在3月19日跌出兌1美元1.148英鎊的1年新低，追究主因，是英國首相強生（Boris Johnson）自曝檢測出冠狀病毒陽性反應，即使他強調只是輕症，英鎊當天還是跌了一大跤。1.140也是渣打銀行財富管理定錨的英鎊匯率下殺的支撐價位。



跟隨當天英鎊走跌的貨幣，還有歐元、澳幣，都是3月以來兌美元特別弱勢的外幣，與英國市場的關係緊密。埃蘭指出，「積極的測試結果竟會左右貨幣的走勢？難令人相信」，這現象再次提醒投資人，市場有時確實會表現的非常不理性，各國還有很多元首及其執政團隊尚未進行新冠病毒檢測，估計未來幾天或幾週內，相似的情況可能還會一再發生。



埃蘭認為，希望這類情況能夠逆轉，讓各國貨幣匯率能回到疫情之前的正常軌跡。惟，渣打銀行財富管理估測，英鎊、歐元今年前景保守「看淡」，英鎊若再回頭，要看能否站穩1.221。上周五（3/27）的1.244已經超過，震盪將是難免。歐元對美元匯率，3/27也衝回到 1.114，較上周最低點的1.067，回彈4.4％，渣打也看向上支撐點也只到1.106。