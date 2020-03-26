美元又來「利率倒掛」 行庫向存款戶求救

美元又來「利率倒掛」，使行庫不得不向存款戶求救，據了解，由於在台灣美元市場最具指標意義的TAIFX利率，現在一個月期的短率已來到2.75％，比起銀行同天期的牌告利率足足高出240至250個基點，使得現在多家銀行，不分公民營已經展開「搶救存款大作戰」，紛紛擴大分行通路向客戶吸收大額美元存款的授權，且授權幅度堪稱歷來之最，甚至直接以TAIFX利率為上限，只要低於TAIFX利率，都有讓分行向客戶議價的空間。

聯準會本月份兩次降息，結果美元利率非但沒有壓低，反而美元流動性危機擴大，市場的信心問題，更強化美元作為「避險貨幣」的角色，美元在市場上竟然「匯利齊揚」，對此行庫主管指出，尤其是短率飆得更兇，再度引發「利率倒掛」現象，一個月、三個月期的短利大幅攀升，甚至比起降息前多出1個百分點，這種漲法前所未見。

為此，大型行庫已放大分行通路對客戶議價的權限，以從大戶處吸收更多的美元存款來應急；行庫主管對此分析，現在大部分行庫的美元存放比都在70％至80％之間，不過除了放款之外，由於各行庫在總行的財務投資或海外分行營運上，都需要總行供應資金來支應，例如，海外債券等投資已扮演越來越重要的角色，再加上現在全球都有流動性的問題，海外分行的企業戶也需要臨時性的營運週轉金等，因此將存款收回的不在少數。

因此多家銀行現有的美元存款已不敷所需，必須趕快向外吸收短天期的存款；對此相關國銀主管也直言，偏偏碰到三月底，國際大行都有自家的流動性指標等等要顧及，所以對於流動性問題等於「雪上加霜」，更不願意在市場放出更多的資金提供拆借，所以TAIFX的「跨月」，亦即一個月期的利率飆的最兇，已來到2.75％，而居次的三個月期為2.6％，但同樣也是超高檔；行庫主管比較TAIFX在3月6日三個月期的牌告指出，當時的利率是1.25％，所以不到1個月漲了135點，向外吸收更多存款勢在必行。