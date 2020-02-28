外匯探搜｜疫情＋政經牽絆 日圓、英鎊拉回可布局

2020年開年以來的特徵是市場風險偏好下降，主要原因先是中東地緣政治緊張局勢加劇，而後是新型冠狀病毒迅速蔓延。投資人偏好避險性的投資商品，美元和黃金受投資人規避風險行為所提振。美國經濟比歐元區和日本強韌許多，此顯示於美國較強之經濟數據，美元兌其他貨幣亦相對走強。年初至今，美元指數上漲幅度約2％，而所有G10貨幣均對美元走弱。

日圓避風港地位 暫失

由於市場投資人對於義大利和日本爆發新冠疫情的擔憂，歐元和日圓在2月急遽走弱，歐元兌美元跌破1.10，日圓則跌破110，投資人擔心日本本土疫情可能持續惡化，此令日圓「暫時」喪失其過往的安全港的地位，加上市場傳聞日本國內的投資人同樣也大幅拋售日圓，轉而投資海外市場，以獲得比本國貨幣更高的收益，此也是造成日圓近期偏弱勢的主要原因。

但我們相信，日圓進一步走軟應帶來買進時機。我們對歐元/美元12個月目標價仍維持1.14，美元/日圓為106。有鑑於美國總統大選的不確定性和美元持續高估，預計美元會在今年晚些時候走弱。

然而，在短期內，由於避險情緒的影響，加上美元短期利率的優勢將使美元匯價處於相對昂貴的價位。

英鎊近期保持相當穩定。英國在2019年12月大選過後，議會批准脫歐協議，歐盟亦將英國脫歐法納入法律。立法完成後，英國退出歐盟於是正式展開，並為接下來11個月的談判鋪平道路。在談判期間，英國仍是歐洲單一市場的一部分，並受歐洲法規的約束。

脫歐談判若挫 英鎊承壓

此外，英國央行在1月底的會議上決定維持利率不變。在短期內，重新和歐盟建立未來關係的時間頗為緊迫，一些不確定性將繼續存在。特別是若英國跟歐盟談判失敗，其貿易關係只能回歸世界貿易組織架構的貿易規則，此風險將給英鎊帶來壓力。

英國政府宣告拒絕將過渡期延長至2020年12月31日之後。英國首相對未來貿易協議的立場十分堅定，此也意味著未來的談判之路可能很艱難。市場可能重燃對於無協議脫歐的擔憂，英鎊如拉回時，將為英鎊帶來買進時機。

澳紐幣 短期恐仍疲弱

今年以來，G10貨幣中，澳幣和紐幣一直是表現最差的貨幣。澳洲的森林大火，以及擔憂疫情對經濟的負面影響削弱了這兩種貨幣。我們預計，澳幣和紐幣在短期內仍將疲軟。缺乏利率優勢的支撐，投資人對持有澳幣和紐幣計價之債券意願亦低落許多。

最後，國際金價在近期大幅上漲，達到我們的目標水平1,650美元之後，我們預計金價在短期內將呈現盤整態勢，建議投資人可利用任何金價修正機會增加黃金的部位，因為整體環境之實質利率非常低，加上黃金本身隱含的避險特性，以及全球央行持續購買和金礦供應有限等正面因素，仍將是支撐中期黃金利好的關鍵。我們對於金價的中期目標，亦調升至1,735美元。

（文／法國巴黎銀行財富管理投資團隊）

延伸閱讀

外匯探搜｜2020國際匯市 歐元英鎊震盪趨升

外匯探搜｜2020匯市展望 預期美元溫和下降

外匯探搜｜貿易談判現轉機 美元後市升值空間小