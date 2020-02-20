近4成民眾看貶人民幣 減持意願創3年新高

不看好人民幣未來走勢，據國泰金控2月調查結果，有39.8％的受訪者預期未來一年人民幣兌美元匯率會走貶2％以上、甚至更多，是國泰金連續三年調查國人持有人民幣意願以來看貶比率最高，連帶影響持有意願，未來一年內有16.7％的受訪者打算減少人民幣部位，亦是三年來新高。

據中央銀行先前公布的數據顯示，2019年12月底國銀人民幣存款餘額為2610億人民幣，年減374億人民幣，創史上最大減幅，而二年來國銀人民幣存款共已減少612億人民幣。

2019年人民幣從年初的6.86人民幣兌1美元，貶至年底的6.98人民幣，貶值幅度約1.6％，2020年1月則微幅升值0.3％至6.94人民幣兌1美元。

國泰金每月進行的國民經濟信心調查，都會有一題時事題，近三年2月都有固定調查國人持有人民幣的部位及意願，最樂觀是2018年2月，當時有46.7％的受訪者都預期未來一年人民幣兌美元是走升，因此增持人民幣意願也達21.4％，都是近三年最高。

若以實際持有部位來看，變化並不太大，完全沒有人民幣部位的受訪者，在2018年是78.8％、2019年是76.7％，今年調查則是78.4％，今年比去年微幅增加不到2個百分點。

主要是原本存款部位5～10％配置人民幣的受訪者，從去年的3.4％降到2.6％，配置10~15％者由1.8％降到1.2％，等於就是將水位降低，但會持有人民幣存款者仍是有一定比率的配置。