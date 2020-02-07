外匯探搜｜疫情拖累經濟 商品、亞幣難出頭

星展集團預期新型冠狀病毒（武漢肺炎）對中國造成的經濟衝擊，可能較2003年SARS（非典）疫情造成的衝擊大二至三倍。因此，將2020年中國GDP成長預估從5.8％下調至5.3％；全年四個季度成長率分別為4.7％、5％、5.5％和6％。

受到疫情的影響，第一季與第二季的成長力道將明顯疲軟；若是疫情在第二季時可以逐漸舒緩，再加上低油價、可能的政策刺激措施和資本市場的復甦，下半年經濟活動則可望出現反彈。

陸遇逆風 人民幣挑戰大

整體而言，預期中國人民銀行將會更加激進地放寬貨幣政策，也預期今年將會調降一年期貸款市場報價利率（LPR）60個基點，銀行存款準備金率則將下調300個基點。在這樣經濟不振與寬鬆政策的環境下，人民幣走勢將面臨較大的挑戰。因此，星展仍然預期第一季美元兌人民幣可能見到7.2價位的可能性；在疫情舒緩與經濟情況改善後，人民幣才可望逐漸回升。

商品價格不振 澳幣承壓

另一方面，儘管基於澳洲就業人數有所改善、通膨率略為提高、房市與貿易也轉佳，澳洲央行（RBA）於2月4日的貨幣政策會議維持利率不變，會後澳幣呈現回升走勢。但投資人仍需留意，澳洲的經濟與中國經濟情勢相關性較高，同時還承受森林大火的危機，因此預期澳幣的升勢並非一帆風順。

星展預期上半年澳幣兌美元仍有貶至0.64至0.65的風險；因為市場仍普遍預期，儘管RBA目前選擇保留未來降息的空間是合理決定，但若情勢較預期嚴重，仍需要採取降息措施。此外，隨著市場擔憂中國經濟前景，主要商品價格也呈現下跌走勢。澳洲為商品出口大國，澳幣與商品價格走勢相關性高（見圖）（也是商品貨幣之一）；因此，若是商品價格持續面臨壓抑，澳幣則很難有突出的表現。

油價走弱 加幣也受累

油價也是此波疫情的受害者之一；從1月6日的收盤高點（每桶63.3美元）已跌破50美元的整數心理關卡，即使石油輸出國組織（OPEC）與其他產油國（OPEC+）將減產因應，但是否能夠止跌回升仍有待觀察。油價的走弱則將壓抑加幣兌美元的表現）。因此建議投資人在布局商品貨幣時，須密切觀察中國疫情的發展及對各國經濟面的影響程度。

英國情勢部分；星展集團預期，英國在1月31日退出歐盟後，英鎊兌美元可能貶至1.25至1.30交易區間的下緣。英國與歐盟的談判將於3月3日開始，並預期於12月31日之前確立英國與歐盟的未來關係。由於英國對監管機制的堅持，要在過渡期內達成對英國有利全面性協議的機會偏低。且英國央行（BOE）已下調對經濟前景的看法。首相強森將需要依賴更高的預算赤字和更低的利率來支撐經濟。

整體而言，由於美國經濟在成熟市場當中仍然相對穩健，利率也相對較高；因此，星展集團持續認為第一季美元兌主要貨幣仍可能處於相對強勢的位置；歐元兌美元仍有貶值的壓力。

（文／星展銀行(台灣)財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉）

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