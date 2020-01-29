匯市開紅盤 新台幣難逃補貶

新台幣農曆春節前封關日（22日）跌回30元價位，收在30.006元，由於武漢疫情延燒，春節連假休市期間主要亞幣紛紛重挫，銀行外匯主管指出，今（30）日金鼠年匯市開紅盤，新台幣難免展開補貶，2字頭看來暫時是回不去了。

匯銀主管表示，1月中旬中美簽署第一階段貿易協議，讓金融市場樂觀氣氛升高，沒想到卻爆發武漢疫情的黑天鵝，讓外資啟動一波匯出，新台幣終結2019年11月中以來連續九周的升勢，好不容易在暌違一年半後見到的2字頭也在金豬年封關日貶值重返30元價位。且春節連假期間，主要亞幣紛紛走跌，觀察目情疫情還在發展中，新台幣勢必補貶。

統計1月22～29日，主要亞幣除日圓因避險資金流入，大幅升值0.85％，及印尼盾小升0.04％，其餘亞幣貶值均十分明顯，其中以泰銖重摔1.92％最多，其次是韓元大跌1.08％，重災區的人民幣貶幅也達0.91％，其他星元及馬元各下挫0.69％及0.43％。

今天新台幣走勢還是要看外資是否加大匯出力道，決定新台幣補貶幅度。匯銀主管指出，以韓元及人民幣兩大最高連動貨幣的跌勢來看，新台幣開紅盤日不排除貶幅至少有0.9～1％，「但如果跌得太兇，老大（央行）也不會不管」，可能比照2019年5月重跌時調節的動作，避免匯市失序，維護國內金融市場穩定，也呼應國安基金可能護盤台股的舉措。

匯銀主管認為，年後資金回籠，尤其出口商拋匯需求仍在，或可提供新台幣一定的支撐，減輕部分貶幅過大的壓力。但根據各界對於這次武漢疫情的預料，普遍認為短期間內仍難解決，也因此將持續影響全球金融市場，外資匯出的方向不變，新台幣短線將是易貶難升格局。