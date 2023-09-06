買八方雲集吃到蛆 業者發3點聲明回擊：不可能

一名女子近日用外送平台買八方雲集鍋貼，吃了幾顆才發現盒內有數十隻蛆在蠕動，身體出現噁心、發癢症狀，業者親自登門道歉，但認為餐點經手外送平台，無法斷定蛆蟲來源，讓她氣得大罵，八方雲集今（6）日也發3點聲明，強調煎台烹煮溫度超過攝氏140度，不可能會有蛆蟲活體。

八方雲集今發3點聲明表示，對食品衛生及安全層層嚴格把關，煎台烹煮溫度超過攝氏140度，在此條件下，不可能有蛆蟲等活體在食品表面存活。

八方雲集說，因個案經由外送運送，消費者實際用餐時間及現場環境並未通盤了解，不便多做評論，該店當日也無其他顧客反應，過去也未發生類似狀況。八方雲集說，當天晚間接獲顧客反應後，已於第一時間關心消費者身體狀況，隔日也由客服主管和加盟店長親自前往探視慰問。

《中時新聞網》昨（5）日詢問北市衛生局食藥科，衛生局表示，民眾如遇餐飲衛生疑慮，且有相關事證向衛生局陳情，會依食安法第8條規定，派員至現場稽查，如有衛生缺失會要求業者限期改善，並擇日無預警再前往複檢，如未在期限內改正，可裁處6萬元至2億元罰款。

（中時新聞網 楊雅婷）

買八方雲集吃到數十隻蛆 店家回應「踢皮球」她氣炸

北市一名女子表示，近日姊姊用外送平台點八方雲集鍋貼，卻吃到數十隻蛆，因此身心受創就醫，她們打電話投訴八方雲集，事後該店店長和督導帶一盒水果及2千元紅包登門拜訪，竟說「以前就算遇過蛆，頂多1至2隻」，懷疑她們自行將蛆放入餐盒，加上經手外送平台，無法斷定蛆的來源，業者「踢皮球」說法讓她氣炸，「身為消費者，只是想吃到乾淨的食物，難道只能這樣不了了之嗎？」

原PO今（5）日於臉書社團《爆料公社》指出，上周四（8月31日）姊姊利用外送平台買八方雲集鍋貼及酸辣湯，囫圇吞棗吃了幾顆鍋貼，才發現盒內有白色物體在蠕動，細看才發現是數條小蛆，姊姊當下感到一陣噁心、肚子開始陣痛、全身發癢。

原PO當時正在上班，從LINE訊息得知後，立刻要姊姊把食物包起來保留，後續到醫院做糞便檢查，也向八方雲集客服反應，對方向她們道歉，表示要親自登門表達歉意，也承諾會給予後續賠償。隔天八方雲集督導和店長帶水果禮盒道歉，至於賠償部分，督導表示無法作主，「妳們可以去投訴啊！這是妳們的權益。」

一旁的店長稱「以前就算遇過有蛆，頂多1至2隻，沒看過10至20隻在爬的，真的太誇張。」這話讓原PO氣得大罵，「你是在懷疑我們自己投蛆進去嗎？」督導認為，因為食物有經過外送平台，責任歸屬不一定在店家，僅說會聯絡保險公司，除給她們水果禮盒，也包了2千元紅包。

原PO控訴業者的說法是「踢皮球」，感嘆身為消費者，只是想吃到乾淨的食物，卻把蛆吃下肚，「遇到這種誇張的情況，要怎麼捍衛我們的權益，難道就只能這樣不了了之嗎？」

《中時新聞網》詢問北市衛生局食藥科，衛生局表示，民眾如遇餐飲衛生疑慮，且有相關事證向衛生局陳情，會依食安法第8條規定，派員至現場稽查，如有衛生缺失會要求限期改善，並擇日再前往複檢，如未在期限內改正，可裁處6萬元至2億元罰鍰。

（中時新聞網 楊雅婷）