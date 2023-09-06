麗晶精品貴賓之夜 千萬嬌客力拚7億業績

麗晶精品貴賓之夜變午宴 千萬年輕嬌客占25％ 力拚7億業績

號稱「董娘俱樂部」的麗晶精品，以往貴賓之夜自今年起首度以午宴型態呈現，晶華集團營運長吳偉正6日指出，今年依例邀來100對、200位年消破千萬元貴賓赴宴，出席率超乎預期的好，其中年輕嬌客占比達25％，在客單最高上億元、平均客單在3,000～5,000萬挹注，全檔黃金周有望上看7億元，較去年同期成長逾30％。

隨著疫後國境解封，董娘貴婦們出國頻繁，吳偉正強調，麗晶精品屬於目的型精品購物，且疫情三年來全球精品價格一致化與在地化，多數貴客還是選擇麗晶消費，不受出國潮影響，前八月業績仍持續成長三成，甚至比疫情前業績成長200％，預計全年麗晶精品營收上看70億元。

麗晶精品今年集結5大品牌、4億珠寶璀璨展演， 午宴則由4位星級主廚聯手款待，以「Enchanted Garden」為主題，讓經典氣派的晶華酒店三樓宴會廳，變身成為綠意盎然的花園，搭配宴會廳得天獨厚的大面落地窗，讓貴賓猶如在花園饗宴，此次集結Bvlgari、Damiani、Chaumet、Cindy Chao the Art Jewel及Harry Winston五家頂級珠寶、總價值高達4億的珠寶展演。

而來自麗晶精品美食星級聚落的「Impromptu by Pual Lee」、「Coast」、「Curious」及即將開幕「Circum-」四間餐廳主廚攜手掌杓此次花園饗宴，亦讓貴賓們，中午12點時分，宴會廳入口陸續湧入嬌貴，而麗晶精品三大國際精品櫃櫃員更早早在入口等候，為董娘們拍照。

後續3點宴會結束後，又是另一波購物開始，麗晶精品包括香奈兒、愛馬仕、LV等逾20家大櫃均以午茶封櫃款待，預計單日破高紀錄業績可期。