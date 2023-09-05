台彩中秋加碼將啟動 總獎金高達6.6億元

台灣彩券公司5日宣布今（112）年中秋加碼總獎金高達新臺幣6.6億元，期希望可以帶來23.3億元的銷售金額。

台灣彩券總經理謝志宏表示，中秋加碼的金額是歷史第三高，主要加碼項目包括：一、「大樂透」9月12日起加開「100組100萬元」；二、「威力彩」9月11日起頭獎累積金額機動加碼2億元；三、「39樂合彩」連續18期「二合」玩法獎金提高至1,500元：四、「BINGO BINGO賓果賓果」9月29日起連續16天獎金加碼。

謝志宏進一步指出，「大樂透」中秋加碼自9月12日起加開「100組100萬元」獎項，提供加碼期間限定的雙重中獎機會，活動期間除了可以對「大樂透」當期開獎的例行獎號外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金；若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月20日為止。

謝志宏說，「威力彩」於9月11日至11月9日期間，若前期頭獎累入金額未達4億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。另每周一至周六開獎的「39樂合彩」也從9月11日至9月30日「二合」玩法單注獎金從1,125元提高至1,500元。每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自9月29日至10月14日連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。

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