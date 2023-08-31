電信剩3家499吃到飽被消失?中華電這樣說

電信剩3家499吃到飽恐被消失？老大哥中華電總座這樣說

儘管目前台灣新電信三雄尚未正式成軍，台灣大（3045）合併台灣之星一案目前仍卡關在公平會，日前公平會也將此合併案將延長審議期間至11月7日，只是，目前看來台灣進入新電信三雄只是時間問題，當3大2小變成三分天下之際，電信資費市場朝向更高度的寡佔發展，就有市場聲音擔憂指出，當電信業走樣高度寡占下，是否就會少了「看不見的手」將價量導向最適化，且499吃到飽也恐將默默被消失，電信龍頭中華電總經理林昭陽表示，台灣電信產業變成三家，不論對台灣的電信產業，或者是電信產業支撐的數位產業都是良性的，中華電最重要的還是做好本分。

中華電總經理林昭陽表示，對於遠傳（4904）併亞太電（3682）、台灣大併台灣之星都是給予祝福，更是樂觀其成，相信在兩宗合併案完成後，台灣電信產業變成三家，不論對台灣的電信產業，或者是電信產業支撐的數位產業都是良性的。當然在競爭上，還是「同業爬山、各自努力」，以中華電立場來看，除祝福其他業者外，最重要的還是做好自己本分，讓客戶滿意。

以中華電來說，林昭陽點出3項優勢，首先就是品質，中華電在國際測速機構的評測中，多次獲得肯定；再者，就是中華電將網路建設做出陸海空整合，打造全面性涵蓋，當然，也會隨時關注客戶經驗，有信心中華電得網路是最安全的；最後，就是通路涵蓋，中華電現在全台直營門市達447家，加盟也有244家，總計將近700家的服務據點，還有數位門市，整體服務網絡縝密。

截至7月底，中華電行動通信總客戶數達1289.8萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續31個月成長；光世代寬頻用戶數為377.0萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達117.4萬戶；MOD客戶數則達205.7萬戶。

（時報資訊 王逸芯）