日圓0.21甜甜價快來了？換匯好時機曝光

日本一直是台灣人的旅遊首選國家之一，而台灣遊客傲人的消費力更獲得日本觀光廳的官方認證。原本不少哈日族擔心，日圓恐持續走高，但華爾街投行高盛表示，如果日本央行堅持現行的鴿派貨幣政策立場，未來6個月日圓兌美元匯率將貶至155，創1990年6月以來最低水平。

根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價來到0.2213，等於10萬元新台幣能換到45萬1875日圓，但相比今年日圓匯價低點0.2185，幾乎少換了近6千日圓。

29日匯市交易期間，日圓兌美元匯價在146.32至147.36之間游移。以Kamakshya Trivedi為首的高盛策略分析師團隊原本預估日圓兌美元匯價將升至135，但在最新報告中，他們預估日圓在未來6個月有望貶至30多年的新低價位。

報告中指出，只要日本央行遲遲不升息，而且日股仍受到良好支撐，日圓就該持續走貶。加上美國經濟前景改善，更讓高盛看空日圓走勢。

今年以來日圓兌美元已貶值逾10%，為G10（十大工業國）當中表現最疲弱的貨幣，就是因為日本堅持超寬鬆貨幣政策，而美國聯準會（Fed）與其他國家央行都在拼命升息，拉大日圓與美元等貨幣的利差。

高盛預估，日圓要等到明年才有機會翻身，明年年底有望回升至135。