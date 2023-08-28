這兩職業9月玩麗寶 樂園、摩天輪享半價

9月份將迎來軍人節與教師節，麗寶樂園9月間推出「軍教月」優惠，凡軍人或教師本人持證入園，即可享樂園水陸擇一門票450元、天空之夢摩天輪150元優惠，至多可帶2位親友享699元優惠！

此外，麗寶福容大飯店應景推出中秋聯歡活動，晚餐除了增加BBQ食材，還有小丑、POPA家族的桌邊表演服務，遊客一起歡度中秋佳節。

麗寶表示，為了感謝辛苦的國軍與教師，麗寶樂園連續多年推出「軍教月」門票優惠，9月1日至9月30日只要軍人、教師或9月壽星於現場購票時，本人持證入園，可享樂園水陸擇一450元優惠（原價1,000元），同行最多2位親友每人只要699元；「天空之夢」摩天輪本人只要150元（原價350元），同行最多2位親友每人只要250元。

9月還有中秋節連假，麗寶福容大飯店推出「中秋Chill一下」聯歡活動，凡9月29日、9月30日入住並選擇一泊二食住房專案的旅客，除可享受Buffet晚餐，特別應景增加烤生蠔、蔥燒雪花牛肉串、香烤野味香魚、鹽焗草蝦、醬烤章魚等BBQ食材吃到飽，再加碼安排小丑、POPA家族偶裝互動的桌邊表演，另加贈水陸雙園雙日門票2張及手作DIY券或清涼飲品券2張，每人只要5,900元起。

小資族則推薦高CP值的麗寶賽車主題旅店，一泊二食加贈水陸雙園雙日門票2張，每人只要3,800元起，用最省錢優惠歡度中秋佳節。

新加入麗寶樂園渡假區LINE會員，還可獲得「會員好禮四選一」好康，可選擇摩天輪全票買一送一、密室逃脫全票買一送一、樂園午後票（連假調整為月光票）買一送一、渡假區停車折抵6小時等，四種優惠擇一使用。