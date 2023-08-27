好市多MIT老牌電扇 網友曝「流淚」關鍵

好市多上架MIT老牌電扇 過來人3優點推坑：瞬間冷房

炎炎夏日，電扇成為家中最常用的電器之一，就有民眾在好市多線上購物看見一款台灣製老牌電扇，但不曾買過該品牌，因此上網請教使用心得，結果許多過來人紛紛推薦，不只風大、安靜，連維修費也很便宜。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，PO出好市多線上購物有一款中央牌DC立扇，自己沒有使用過該品牌，因此上網請教「有人用過中央牌，好用嗎？」

貼文引起眾人紛紛推坑，「這支好用，我家買了好多個，風量很大，比一般大品牌的更優」、「好用，配冷氣一起開可以瞬間冷房」、「好用喔！沒開冷氣使用也很涼」、「有時候不開冷氣只開這台風扇就很涼爽，只能說太晚買了，真的好用」、「這支我家也買了好幾支，記得是有得國外的設計獎的，非常推薦！」、「內旋設計真的很不錯，打趴其他DC扇會有擺頭噪音的問題」、「葉片有鋁合金跟塑膠2種，差別在聲音，塑膠比較適合家用」。

其中也有網友稱讚售後服務佳，「好用，家裡有一支用了8-9年，壞了寄回公司維修，只花了幾百元就復活，覺得這家公司非常負責用心經營，感受非常好」、「性能好且非常耐用的牌子」、「極滿意…而且維修便宜到令人流淚」。

（中時新聞網 吳長諭）