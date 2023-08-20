257張千萬獎發票沒人領 其中4張快到期

根據財政部統計，統一發票自2011年1至2月期開始，每期開出特別獎1,000萬元中獎號碼1組，至今年3-4月期累計74期，可兌領1,000萬元特別獎的中獎發票，已達996張，其中竟有高達257張沒領。

5至6月期統一發票中獎號碼已於7月25日開出，特別獎1,000萬元的中獎號碼為「29268886」，200萬元特獎中獎號碼為「12912565」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別「04667172」、「12999667」、「77607087」。

未兌獎的特別獎1,000萬元，還包括今（2023）年3至4月期還的4張中千萬元發票，中獎號碼為「20783987」，獎落7-11南投縣信義鄉門市、台北信義Google Play買應用程式670元、屏東全家高樹農會店遊戲點數2,000元，以及高雄岡山山隆加油站100元，兌領期限至9月5日截止。

賦稅署公布的中獎清冊顯示，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領1,000萬元特別獎及200萬元特獎的中獎發票分別為21張及16張，領獎期間至今年11月6日。

（旺得富理財網 黃順德）

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