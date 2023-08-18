好市多乾酪綜合包 再度檢出環氧乙烷

好市多「Sonoma精選乾酪綜合包」，在本月初檢出殘留農藥環氧乙烷，衛福部食藥署今（18）日公布，同品項的產品再度檢出，該效期進口2,120包、已售出94包，已要求業者立即召回，並裁罰72萬元，同時將好市多輸入乾酪產品，在邊境的檢驗調整力道加強為100％逐批查驗。

食藥署指出，好市多公司近期報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」1批，產地為美國，規格則為每包910公克。經檢出殘留農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide, EtO）與規定不符，該批產品即管制輸入，並依據食品及相關產品輸入查驗辦法，對該公司同產地、同貨品分類號列之產品從加強抽批提高為逐批查驗。

食藥署副署長林金富說，首批產品8月7日在邊境檢出1批含有環氧乙烷0.2ppm，依規定不得檢出，所以已立即退運或銷毀，沒有進到國內，高雄市衛生局後也到好市多公司，對先前輸入的這款乾酪了解跟抽驗。

林金富表示，現場看到4個批次同品項的產品還在貨架上，立即請好市多下架，也針對4批產品抽驗，檢驗結果昨（17）日晚間出爐，4件中有1件被檢出環氧乙烷，高雄市衛生局已通知好市多，要下架回收銷毀。

林金富進一步指出，這批進到後市場的乾酪，效期到2023年10月19日，呼籲所有消費者，如在後市場買到好市多「Sonoma精選乾酪綜合包」，就不要再食用，並立即退回。

林金富也說，查前述經檢出環氧乙烷的產品總計進口2,120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2,021包，衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業，同時將好市多輸入乾酪產品，在邊境的檢驗調整力道加強為100％逐批查驗。

食藥署表示，因為食品檢出殘留農藥含量超過安全容許量，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，違規產品依同法第52條應予沒入銷毀，本案將由高雄市政府衛生局後續依法處辦。

另，日前好市多進口「油漬摩佐羅拉乾酪」於後市場檢出環氧乙烷一案，高雄市政府衛生局已裁罰72萬元罰鍰。