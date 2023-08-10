發票中11張「9張不算」曝可能觸法關鍵

發票中11張「9張不算」他曝明細 網怒：低端生態

統一發票每2個月開獎一次，也是上班族的小確幸。一名網友抱怨，5、6月份中獎發票共11張，結果被國稅局扣到剩下2張，大罵「離譜」；他貼出雲端發票中獎明細，其中9張都是在同一家賣場消費，金額皆為3元及4元。網友看了秒懂「你這不是洗發票是什麼？支持國稅局」，甚至有網友怒罵「低端生態」。

一名網友在臉書發文表示，5、6月份中獎發票原為11張，結果被國稅局扣到剩2張，稱有9張不予給獎。他批「人家有消費，卻莫名其妙扣人家的錢」，並透露國稅局要求他說明，如果不合理不但不會給獎金，還會將他依不正當消費盜領發票獎金移送法辦。

原PO貼出發票明細，11張中獎發票當中，有9張都在同一家大賣場消費，金額皆為3元及4元，能領獎的2張發票則是在超商消費，金額分別為79元及42元。

從原PO提供的雲端發票明細可見，他在5、6月共有2744筆消費，金額為3萬7288元，網友紛紛留言「我106張，實體加雲端快14萬，你這不是洗發票是什麼」、「平均一天45張發票，你是住在收銀機旁邊嗎」、「3元中500元真厲害」、「1個月開了近3千張發票，也太不合理了吧，一看就是有問題，希望國稅局能嚴辦這種自認聰明的貪財國民」、「國稅局好棒棒，有在做事耶，就是要抓這種洗發票的人才對！」

也有網友酸「低端生態」、「刷成這樣才中11張，哈哈哈哈」、「洗2千多張發票？被抓去關好像是剛好而已。」

（中時新聞網 方翊倩）