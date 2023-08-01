美食展8/4登場 觀光餐飲優惠下殺1折起

台灣美食展8/4澎湃登場 觀光飯店食宿票券下殺1折起

年度餐飲美食盛會「2023台灣美食展」將於8月4日至7日於台北世貿一館盛大展出，為搶攻疫後餐飲大復甦商機，除觀光飯店、餐飲集團推出餐飲與住宿優惠、下殺1折起，更加碼推出早鳥優惠傾力促銷。其他亮點包括：米其林美食店家、各領域台灣美食冠軍，以及日、韓與越南和奈及利亞，更首見連鎖速食達美樂均參與盛會，多元面向創歷來之最。

台灣美食展主辦單位台灣觀光協會葉菊蘭會長引用Booking.com報告指出，台灣被認證為亞太地區最愛吃的國家，品嚐美食是國人最大的旅遊動機。本次台灣美食展期能透過美食文化、觀光的傳承與永續發展，展現台灣美食兼容並蓄的多元面向。今年美館展更特別推出永續循環餐具服務，邀民眾一起響應環保。

各大飯店集團今（1）日並在美食展展前記者會公布超值優惠，其中海霸王集團旗下城市商旅住宿下殺1折，餐券64折起，四季豐收10人桌菜，特價4,800元且買8送1買12送2。天成飯店集團推出瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食1.9折起、平日聯合住宿券2.2折起。

晶華酒店祭出折扣高達2.2折的「雲天露臺．買一送一」方案，與「海陸雙饗．一泊二食」、「晶采假期．一泊二食」專案3.3折起。

六福旅遊集團「樂農遊住房專案」4折起、一泊三食美味假期住宿券46折起；富士大飯店與「牛五藏」聯合推出一泊二食優惠5.5折起。

台北、高雄圓山大飯店聯合推出住宿券2.7折起、星級美饌餐券5.7折起。大地酒店「料理東西軍」套券，不分平假日及午晚餐每張平均只要1,315元，「大地風呂一日遊」套券，每張2,500元可一次享受溫泉、美食。

2023台灣美食展規畫有「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」四大展區、共600格攤位。交通部觀光局「台灣好風WAY」，邀請廚師展演全台各地票選出的冠軍菜餚，推廣各區域遊程，亦有美食講座、民眾最愛的台菜廚藝教室、古早味甜點DIY等體驗活動，聚焦在地，以美食帶路，鼓勵、吸引民眾出遊。

今日正式掛牌的農業部「臺灣農業館」邀請法餐南霸天簡天才、阿霞飯店吳建豪等名廚、美食作家與田媽媽合作，以小辦桌套餐方式，推出展場限定限量隱藏版美食，還有更多在地季節食材、特色美食料理、節氣農遊及伴手禮，傳承記憶中幸福的那一味。

客委會—客家品味緒，攜手台北老爺酒店、達美樂玩轉客家美食，挑戰1秒激怒義大利人的客家小炒、梅干扣肉披薩，在8月21日全台達美樂正式推出前，可以在展場搶先品嚐。

文化部—創味之生，以米食文化為題，邀請米其林綠星餐廳EMBERS、花蓮著名噶瑪蘭無菜單料理流流社風味餐，以及經米其林餐廳歷練的私廚料理KAORI Dining，演繹閩客原飲食風味。

經濟部商業司「臺灣好食館」除歷來超人氣的林聰明砂鍋魚頭、儂來餐廳外，也邀請必比登推薦餐廳滬舍餘味餐館，及炳叔烤玉米、黑沃咖啡等27家名店讓民眾大飽口福。

財政部國庫署—瓊漿玉露館，再度攜手8家優質酒類認證業者，帶來臺灣菸酒OMAR威士忌、臺中市霧峰區農會初霧清酒、南投縣信義鄉農會梅酒等，並邀請阿基師、阿芳老師等名廚教學酒品入菜料理，還有花式調酒表演、調酒DIY教學等活動。

更多展出單位如農糧署、退輔會、台北、桃園、嘉義縣、屏東縣、台東長濱鄉公所等各地方政府單位，卯足全力推出主題館，帶來食農教育、農業廚房、優良農產品、在地名店、優良好茶、好酒等，一天一定逛不完。

歷年來超高人氣的異國美食展區，也以「食」力會友，展出包括日本香川烏龍麵、和歌山梅干屋「南高梅本釀造梅酒」、高知縣「土佐酒」、鹿兒島水產紅魽肉餅、青森縣老字號柑仔店「RAGUENEAU」、歡慶十周年的S&B金牌咖哩等。

今年首次參展的韓國將帶來全羅南道的代表性食物、宣傳慶典「南道飲食文化節」，還有越南、奈及利亞等異國美味。

台灣美食展9折預售票優惠僅到8月3日，台灣觀光協會提醒民眾把握機會。也邀請民眾即日起至8月5日止，於大台北地區17個捐血點，響應捐血送票公益活動，貢獻一己之力。