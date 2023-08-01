台鐵便當升級 搭騰雲座艙將可配哈根達斯

台鐵便當再升級！9月起搭騰雲座艙可配哈根達斯＋星巴克

交通部台鐵局表示，將自9月1日起調整EMU3000型騰雲座艙餐點菜色，新餐點五選一包含騰雲座艙限定便當、微熱山丘、哈根達斯冰淇淋等；飲品四擇一則有AQUAGEN氣泡水、樹頂蘋果汁或星巴克濃縮咖啡等，其中台鐵局轄下六鐵路餐廳特別將招牌菜「香滷排骨」入菜，並嚴選各鐵路餐廳當地新鮮食材。

台鐵局公布9月將上路的EMU3000型騰雲座艙餐菜色，餐點選擇為五選一，包含台灣優格餅乾學院「千層棒餅乾盒」，內容為肉鬆＋鹹蛋黃口味各3個；微熱山丘，內容為鳳梨酥+蘋果酥各1個；全素的比利時蓮花脆餅；騰雲座艙限定台鐵便當或哈根達斯冰淇淋。

台鐵也表示，飲品部分則可為四擇一，包含騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、EMU3000型設計款瓶裝水、樹頂蘋果汁或星巴克特濃咖啡拿鐵多樣化選擇。

台鐵近一步說明，騰雲限定便當的部分，為了讓乘客能從「味蕾之旅」出發，台鐵局轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個鐵路餐廳，特別將招牌菜「香滷排骨」入菜，配菜則是嚴選各鐵路餐廳當地新鮮食材，追求「吃在地、時當季」的減碳足跡概念，並營造色香味俱全的繽紛視覺飲食體驗。

台鐵提到，目前騰雲座艙服務已廣受社會大眾肯定，且不止餐飲升級，更同時推出EMU3000騰雲座艙貴賓特享禮遇，出示當日騰雲座艙車票票根或行動車票，即可使用明（2）日才啟用的台鐵禮賓候車室，含基本消費金額，結帳時享有9折優惠。