必勝客新品「進擊の巨人」曝 網友爆笑

經典動畫《進擊的巨人》深受不少動漫迷喜愛，連鎖披薩店必勝客推出和《進擊的巨人》聯名的「必勝の巨人」超特盛套餐，16吋大披薩用蟹肉棒、玉米筍等食材呈現巨人臉部線條，一名自稱是員工的網友為此在臉書抱怨「在跟我開玩笑嗎？餐期最好有空在那邊跟你擺巨人」，貼文引發網友爆笑，還釣出另一名疑似是員工的網友說「這個月可以直接排休了！」

原PO昨（30）日於臉書社團《靠北必勝客》指出，必勝客聯手《進擊的巨人》推出「必勝の巨人」超特盛套餐，16吋大的披薩以比薩餅皮為畫布，用蟹肉棒、玉米筍等食材呈現劇中經典角色「超大型巨人」的臉部肌肉線條，但這讓他傻眼直呼「在跟我開玩笑嗎？餐期最好有空在那邊跟你擺巨人」。

圖文吸引逾7千名網友關注，不少人笑翻天，「笑死好可愛」、「收到還有辦法長這樣嗎」、「必須朝聖購買」、「心臟滿滿的披薩」、「這我還不吃爆」、「打開來應該查無巨人」、「這東西是想整員工？」、「老實說這個很厲害欸」；留言還釣出疑似員工的網友說，「這個月可以直接排休了！」

「必勝の巨人」於明（8月1日）起在PK 雙饗卡App上獨家販售，除16吋大披薩外，還原《進擊的巨人》經典場景中末日之夜的漢吉馬鈴薯燉肉，套餐售價為799元。

（中時新聞網 楊雅婷）