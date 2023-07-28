下周油價估大漲0.4元 92無鉛見3字頭

周五下班記得去加油！國際油價續漲，帶動國內油價走揚，中油雖啟動雙平穩機制，但下周油價仍預估漲0.4元、柴油降0.1元，若按預估漲幅推算，92無鉛汽油今年將首見3字頭，每公升來到30.2元、95每公升31.7元、98每公升33.7元，超級柴油每公升則為28元。

外界預期Fed升息循環邁入終點，中長期美元指數回落，有利原油續漲，且OPEC至明年底持續減產、沙俄兩國加大減產力道、美國鑽井數續減，除供給減少，美國戰略石油儲備（SPR）周期轉向回補、用油消費量維持高檔，也使需求高燒不退，推升歐美原油期貨周四反彈逾3個月高點，改寫4月中旬以來新高。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油零售價調漲1.2元，柴油調漲1.9元，但在啟動平穩機制吸收後，汽油預估實際調漲0.4元、柴油則調降0.1元。

照此調幅估算，92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28元。不過，最終實際調整金額尚待周日（7/30）中午12點，由中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布。

（旺得富理財網）