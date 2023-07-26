台旅客赴日住宿費曝光 另類「全球第一」

日本觀光廳日前公布最新觀光數據，顯示台人在日本的消費領先全球，4到6月消費約新台幣384億元，更厲害的是台灣人找「高CP值飯店」的能力也是全球第一；住在東京的台灣旅遊部落客Keith分享，台灣每人每晚住宿費只花不到1800元台幣，比起其他國家低，真的很厲害。

一位住在東京的台灣旅遊部落客Keith在臉書粉專上分享，上周日本觀光廳公告4到6月訪日觀光客的調查，最受矚目的就是「台人消費1739億日圓（約新台幣384億元），名列全球第一！」而他最感興趣的是各國旅客每人每晚的支出的圖表，細項分為總金額、住宿、飲食、交通、娛樂／服務、購物與其他。

Keith指出，各國旅客每人每晚的消費總金額都差不多，但細項卻差很多。台灣人每晚的平均消費約7000元，也就是說6天5夜的旅行會花到35000元台幣，大家可以扣掉機票前後比較看看，自己屬於貢獻高的族群還是貢獻較低的人。

Keith也說，台灣人每人每晚住宿費約1800元，一間雙人房約3600元，這真的領先全球、超級厲害，美國人每人每晚住宿3000元，雙人房就要6000元台幣。他覺得這是因為台灣人很愛去日本玩，所以相關資訊超多，因此開發了許多便宜又高水準的飯店。

Keith表示，飲食方面費大家差不多，但韓國人稍高一些，美國人則是吃得便宜。而娛樂和服務方面，沒有明確定義，推測是指遊樂園門票、演唱會、展演票或觀光景點的門票等，而韓國人在此類項目消費最多，台灣則比全球平均值稍微高一點。

Keith指出，購物費用這一欄，他也覺得蠻有趣的，因為買最多的是大陸旅客，每人每晚4500元台幣，美國旅客則超少僅938元，而台灣則是2700元左右，也就是6天5夜的旅行，平均預算是13500元台幣，大家可以用來估算自己是否買太多或是剛好。

Keith說，他認為這個數據最棒的就是能幫助大家抓去日本玩的預算，許多朋友實測發現結果真的不會差距太大，另外他還是得再讚揚一次「台灣人真的是很會找日本的住宿飯店啊！」

（中時新聞網 何立雯）

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