天王巨星加持 香港美心月餅新口味登場

搶攻中秋商機，近年來持續創新的香港美心月餅，不只有「傳統」及「流心」兩大系列，還有新意兼備的「貓王山榴槤軟心」。

今年並天王郭富城出任全球代言人，共同詮釋「從心從新 快樂團圓」的概念，並拍攝一系列以「Reunite!」為主題的全新廣告，透過音樂、舞蹈翻玩廣告主題曲《想見便遇見》，傳遞團聚意義和熱鬧過節氛圍，帶來熟悉又新穎別樣的中秋滋味。

香港美心月餅全系列中秋商品即日起於美心官網、各大超商、超市、量販通路、網路購物平台開陸續開始販售。

香港美心月餅以「傳統」、「流心」兩大系列月餅，串起兩代人的團聚時光。雙黃白蓮蓉月餅連續25年香港月餅銷售冠軍。嚴選每一顆上等湘蓮燉煮成清香幼滑的白蓮蓉，配以極上蛋黃，皮餡及火侯絕佳黃金比例，回味甘香經典之最，是年長一輩心中經典不敗的傳統滋味。

香港美心月餅作為「流心月餅」的始祖，其流心奶黃月餅連續8年奶黃月餅類別銷售冠軍，以雙重烘焗完美融合鹹蛋黃和椰香，再與鬆化外皮巧妙融合，無須經過加熱，切開後色澤金黃的香滑奶黃內餡自然緩緩流出，香氣四溢、每口由心回味，深得年輕世代喜愛。

除上述兩系列之外，香港美心月餅今年全新推出貓山王榴槤軟心月餅，100％選用東南亞水果之王-馬來西亞貓山王榴槤肉，天然樹上成熟，絕不使用催熟劑，味道更香濃、層次更豐富，口感綿密幼滑軟糯可口，獨特風味為中秋團圓時刻更添「新」意。