有感嗎？蛋價跌回4字頭 網全炸鍋

為因應日前的缺蛋問題，行政院農委會啟動專案進口，結果情況緩解後卻仍持續進行，導致日前出現進口蛋放到發霉等情況，而因近日天氣炎熱，蛋商怕雞蛋容易壞掉，大多降價求售，傳統市場已出現4字頭的零售價，讓網友全都氣炸，痛斥「有人有看過加蛋有降回來的店家嗎？」

據《ETtoday新聞雲》今（23）日報導，暑假本就是雞蛋銷售的淡季，且大多蛋商因害怕炎熱的天氣恐造成雞蛋易壞，近日傳統市場已陸續出現每斤45元左右的零售價，比公告批發價還低上許多，不過台北市蛋商公會強調，因40.5元的產地價已接近產蛋成本，因此本周蛋價不會調整，批發價也同樣維持在50元。

相關訊息立刻在PTT引起網友討論，說「加蛋要降價變五元了嗎」、「早餐店、便當店，不敷成本繼續調漲」、「蛋餅還是漲15元，而且完全沒降價唷」、「反正台灣人會買的還是會買，幹嘛調降」、「還有荷包蛋+20」、「有人有看過加蛋有降回來的店家嗎」。

還有許多人怒批蔡政府「農委會真的有夠廢不是太多就是太少」、「政府不用查嗎」、「農委會政績加一」、「南北蛋蟲繼續串連啊」、「這個問題真的很妙 一個月前就有人反應農委會不要再進口雞蛋了」。

（中時新聞網 黃朝郁）

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