文華東方酒店推「一顆裝禮盒」月餅禮盒

單身經濟商機夯！文華東方酒店「一顆裝禮盒」月餅禮盒開賣

中秋月餅市場首見一顆裝、豪華版單入式的月餅禮盒！為搶攻「單身經濟」，台北文華東方酒店推出四款兼具實用與時尚典雅的限量月餅禮盒，除米其林一星「雅閣」中餐廳招牌手工奶黃月餅六入2,380元，經典廣式月餅六入1,880元，限量888盒的精品級創意巧克力月餅六入3,880元外，並有單入廣式月餅禮盒、一顆一盒620元。

8月24日前，月餅禮盒預購付款可享88折早鳥優惠，大宗訂購另有優惠，唯單入廣式月餅不適用。此外，文華餅房亦推出文華鳳梨酥、文華桂圓酥、手工果醬、鮮果乾與各式禮籃等，滿足賓客的多元送禮需求。

台北文華東方酒店針對個人品食市場需求，推出單顆入「檸檬香絲」月餅禮盒，每盒620元，以白鳳豆豆沙口味搭配糖漬檸檬皮絲的廣式月餅，口感酸甜細緻、層次豐富，甜而不膩。單顆包裝的精緻皮革外盒，設計精巧可愛，呈現高雅簡約的編織美感，令人愛不釋手，品嘗完後的月餅外盒可用作文具、首飾、腕錶收納盒使用， 送禮自用兩相宜。

台北文華東方酒店中秋月餅禮盒延續可重複利用、永續環保的理念，以酒店內優美的空間設計元素為符碼，搭配酒店專屬摺扇的蝴蝶翩舞圖騰，並選用細緻皮革或木紋材質，展現獨樹一格的極致時尚品味。每一款賞心悅目、充滿巧思兼具實用性的禮盒設計讓消費者在品嚐完美味的月餅後，可收藏做為裝飾或置物盒使用，為居家收納增添美感。

雅閣經典限量手工港式奶黃月餅每盒6入、售價為2,380元，標榜是由米其林一星「雅閣」中餐廳主廚鄭國雄與其廚藝團隊秉承著傳統繁複做法。

從選材用料及製作過程均層層把關，以鮮奶油、牛油、雞蛋等獨家比例配方製成的奶黃內餡，包入恪遵傳統製程打造的酥鬆餅皮，費時兩天，完全純手工自製的經典手工奶黃月餅，黃澄誘人，口感濃郁細緻。

紅色討喜的扇型提盒，採用酒店內雅致的空間設計元素，搭配酒店專屬摺扇蝴蝶翩舞的圖騰，內盒拉開成圓形，象徵中秋時節團圓的美好。充滿巧思的禮盒可做為收納盒使用。

除了手工奶黃月餅外，文華東方酒店亦推出廣式月餅禮盒，每盒6入、售價1,880元，除經典口味「蓮蓉蛋黃」外，亦獨特研發兩款創新風味，包括「青梅果」及「東方美人茶桑葚」。傳統經典的「蓮蓉蛋黃」，將滑順的蓮蓉內餡與飽滿香醇的蛋黃巧妙相融，入口細緻鹹香。

果香清雅的「青梅果」，以青梅果肉搭配白豆沙內餡，酸香中帶甜的清新滋味，「東方美人茶桑葚」則在溫潤香滑的豆沙內餡中加入桑葚乾與東方美人茶，增添多層次風味。藍色雅致的扇型提盒展現摩登優雅的美感，為中秋團圓食刻帶來最具儀式感的幸福滋味。

為滿足高消費族群的需求，文華東方酒店亦推出限量精品級創意巧克力月餅禮盒，典雅木紋設計方形禮盒， 內盒以LED燈呈現文華東方經典扇型LOGO，增添獨特視覺效果。行政西點主廚趙崇曦（Kevin Chiu）發揮巧思，揉合優質在地食材，精心打造精品級巧克力月餅，包含「地瓜巧克力糖漬薑佐麻糬」、「奶油起司柚子蜂蜜佐香草棉花糖」、「花生香蕉巧克力佐鹽味焦糖醬」各2入，每盒6入，限量888盒，售價為3,880元。

台北文華東方酒店中秋時尚月餅禮盒即日起開始接受預購，8月24日前預購付款，可享早鳥優惠88折。8月25日至9月29日開放取貨。

大宗訂購另有優惠，凡訂購20盒以上至50盒，享9折優惠；51盒至100盒，享85折優惠；101盒以上，享8折優惠。訂購20盒以上，還可享台灣本島單一地址免費宅配送貨服務一次。唯單入月餅禮盒不適用於以上優惠。

文華餅房亦推出各式琳瑯滿目的中秋節慶甜點及禮籃，滿足賓客的豪華尊崇的送禮需求，其中包括：

「風華禮盒」內含桂圓酥5入、鳳梨酥4入，每盒980元，「風采禮盒」內含桂圓酥、鳳梨酥與茶包各6入，每盒1,580元，以及「文華奢華禮籃」豐富品項包括9入文華桂圓酥禮盒、36入手工巧克力禮盒、9入鮮果乾禮盒、季節手工果醬、精選茶品、手工餅乾、文華筆記本以及精選香檳一瓶 ，每盒12,680元。

文華東方酒店提醒，優惠不可合併使用，且中秋月餅折扣優惠恕不適用於鳳梨酥、桂圓酥及禮籃。