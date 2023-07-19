台北哪個夜市最頂？網推這裡：乾淨又好逛

台北的夜市眾多，每個民眾都有自己的口袋名單，一名桃園的網友好奇，台北現在最推的夜市是哪個？引起網友激烈討論，其中最多人大推的是寧夏，路寬又乾淨是台北最頂，其次是南機場夜市，最傳統、好吃。

原PO在15日於PTT發文，從小在桃園長大，從前去台北的夜市數十次，但近年來很少再去，不知道有何變化，同時他也細數以前對台北的夜市印象，像是士林夜市在還沒改建前非常熱鬧；南機場夜市雖然攤數少，但基本沒有雷店；師大夜市則是麵包、師園鹹酥雞、波蘿油好吃，好奇現在台北推的夜市是哪一個。

貼文曝光後，最多網友提到的是寧夏夜市，「寧夏，我高雄人，去台北都會住在那附近，晚上逛一下」、「寧夏最頂，算夜市中我覺得滿乾淨的」、「要吃必去寧夏」、「寧夏路寬好逛，店家不會被騎樓攤位擋住，管理得還不錯也有自治力」。

其次，第二多人留言的是南機場夜市，「南機場吃的不錯，但缺少遊樂攤販」、「吃東西的話，寧夏 南機場」、「南機場水餃」，其他還有人推薦饒河、廣州街、樂華等，「樂華跟通化最頂！」、「住哪邊近去那呀！我住內湖推饒河」、「饒河只有冬天值得去，有大骨湯和胡椒餅」、「你知道台北得最多獎的是廣州街華西街夜市嗎」。

（中時新聞網 莊楚雯）

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