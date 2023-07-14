出差新竹急問必吃啥美食？網多喊這間

許多民眾到外地都會品嘗當地美食，一名網友今天要到新竹出差一周，昨天緊急上網詢問「有什麼必吃的食物？」一票網友全喊麥當勞、肯德基、摩斯等速食店，甚至還有人強力推薦，「新竹的麥當勞真的特別好吃，別不信邪！」

一名網友在批踢踢發文表示，今天要到新竹出差一周，「聽聞新竹是美食沙漠，準備親自體驗一番」，尋求新竹人推薦一些最頂的美食，並表示他人在竹北喜來登，只要計程車能到的地方都可以。

貼文曝光後，許多網友都留言「麥當當」、「自強麥當勞、三民麥當勞」、「肯德基」、「高鐵站摩斯」、「麥當勞、摩斯」、「唯一麥當勞，不用再找了」、「新竹的麥當勞真的特別好吃，別不信邪！」

也有網友推薦其他地方，「推南機場夜市，計程車能到」、「竹北就不算美食沙漠了，不過都蠻貴的」、「竹北很多餐廳啊，錢多帶一點」、「那區地下街最近很夯，可以找找看。」

其實新竹已擺脫美食沙漠稱號，被喻為台版必比登評鑑的「500碗」評比結果日前出爐，新竹入選18家，有11家小吃店就位於新竹市境內，包括新大同飲食店、東門文昌雞飯、鴨肉許、竹蓮肉圓、明和麵店、王記蚵仔煎、柳家肉燥飯、鷹王肉圓、艷麗Pondok Sunny、中央市場糯米水餃和西市米粉湯。

（中時新聞網 方翊倩）