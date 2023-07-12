牛肉麵搭龍眼 遠東Cafe夏季新菜自然鮮美

牛肉麵裡有龍眼！遠東Cafe夏季新菜「果」然厲害

炎炎夏日開胃增食慾，台北遠東香格里拉Buffet餐廳「遠東Cafe」即日起至8月31日推出「夏季水果狂歡節」，主廚團隊將新鮮水果創意融入各國料理中，從「西式烤鳳梨佐手撕燒烤豬肉」、「慢烤紐西蘭牛舌佐青蘋果」、「慢烤煙燻肋排佐鳳梨」、「日式鮭魚和鮭魚卵佐芒果莎莎醬手捲」，還有有以熱帶水果變化的南洋風味甜點、芒果雪花冰，甚至端上多種創意「炭烤水果」，將地獄廚神喜歡的「烤香料西瓜」復刻上桌，現點現做的麵點餐檯上還有「台灣紅燒牛肉麵佐龍眼」，讓人眼界與胃口大開，吃飽吃好兼吃巧，自助式午餐、晚餐每位1,580元起。

「烤鳳梨手佐手撕烤豬肉」是師傅利用新鮮鳳梨入菜解膩並賦予特殊風味，將上等五花肉加入香料醃漬2天入味後，再放入烤箱以低溫方式烘烤，使其保有鮮美的肉汁，經過烹製後的豬肉已軟嫩成絲，拌入特製烤肉醬及鳳梨丁，再放進事先挖空果肉的鳳梨進行二次低溫烘烤，鳳梨香氣完美融入肉絲裡，最後盛出夾在烤熱的大亨堡麵包中一起享用，可依個人喜好再加上番茄醬或黃芥末醬，鹹香味美很獨特。

「慢烤煙燻肋排佐鳳梨」是將整片肋排抹上煙燻香料及主廚特製烤肉醬後醃漬數天，不同於手撕烤豬肉的手法，烘烤溫度相對偏高，以高溫所住肉汁，烤出酥脆的外層，同時保有迷人的鮮美油脂，淋上特製烤肉沾醬及鳳梨丁，酸甜有韻，教人吮指回味。

「慢烤紐西蘭牛舌佐青蘋果和洋蔥」有別坊間燒肉店的牛舌搭配鹽蔥，主廚團隊選用上等牛舌，切成厚薄適中的牛舌經碳烤過後，保有肉汁及嚼勁，再以青蘋果丁搭配洋蔥碎，加入一點點Tabasco、橄欖油和香菜，青蘋果較紅蘋果更顯清脆清甜，帶點微酸的滋味爽口又解膩。

現點現做的麵點餐檯這次創意端出「台灣紅燒牛肉麵佐龍眼」，以鮮蔬熬煮的牛骨高湯將美國牛腩燉至軟嫩，帶出食材的自然鮮美，濃郁牛肉湯搭配新鮮龍眼果肉，不僅增加口感，湯頭更顯甘美。師傅選用麵香十足且Q彈的寬麵條，口感紮實有勁。