台灣物價還沒漲到頭？他驚曝真正元凶

主計處日前公布6月CPI年增率為1.75%，與上班族息息相關的外食費仍居高不下，年增率高達4.57%，時事評論部落客《峰言峰語》在臉書撰文，分析台灣物價狂飆的關鍵是「鈔票印太多」。他示警，如果未來幾年，政府再不克制財政紀律，再不管好自己亂發鈔票的習慣，那台灣就是下一個東亞辛巴威，面臨惡性通貨膨脹。

《峰言峰語》表示，一般印鈔是看M2廣義貨幣指標，再除以各國的GDP（國內生產毛額），而台灣的M2/GDP數值已經飆到234%，比大陸的200%還猛，他直指台灣是已開發國家中財政紀律最差的國家。

至於鈔票横流的結果，《峰言峰語》則說，物價、房價肯定會飛漲，這也是為何十年前很少聽到台灣人說台灣物價貴，但近年卻不斷有海外友人說台灣的物價高於歐美，甚至在網友整理出來的表格中，台灣的物價竟在全球前10名內。

《峰言峰語》分析，要解決台灣債務問題只有二種方式，一是徵稅，一是發鈔，由於徵稅會流失選票，所以政府是用發鈔的方式來解決，這種方式比較不容易察覺，但惡果就是物價、房價飛漲。至於會發那麼多鈔票的原因，主要還是近年政府舉債太多，加上發鈔與物價間有一段滯後效應，所以可以確定的是，物價、房價應該還沒漲完。

《峰言峰語》強調，在此情況下，物價方面是跑不掉的，所以未來幾年大家要有心理準備，保證讓你直接上火星；至於房價的部份，雖然政府發鈔這麼浮濫，但還是有機會抑制，這是因為台灣空屋率全球第一，所以如果空屋稅、實價課稅能有效實施，或許房價還能克制一下，但若沒有，可能大家也要有心理準備了。

《峰言峰語》文末總結，如果未來幾年，政府的財政紀律再不克制，再不管好自己亂發鈔的習慣，那台灣就是下一個東亞辛巴威。

（中時新聞網 邱怡萱）

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