雲端發票500元獎僅剩165萬組 少50萬組

財政部賦稅署表示，112年5-12月期統一發票每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，500元雲端發票少了50萬組。

財政部賦稅署說明，近年雲端發票使用率逐年提升，民眾已養成消費以載具索取雲端發票習慣，雲端發票專屬獎兌領率亦隨網路領獎通路便利性提高而持續成長。為持續落實推動雲端發票政策，自2022年起將可用於增開六獎之給獎經費持續移作增開雲端發票專屬獎500元獎組數（111年1-6月期每期由100萬組增加至165萬組，111年7-12月期至112年1-4月期每期由165萬組增加至215萬組），經衡酌今年統一發票給獎經費目前執行情形及中獎獎金兌領情形，5-12月期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數（類同以往於年度中視經費執行情形評估是否增開六獎組數之情形），每期組數由215萬組調整為165萬組，其餘獎別維持與今年1-4月期各期開獎組數相同。

財政部賦稅署強調，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶；又該部統一發票兌獎APP（下稱兌獎APP）提供24小時線上即時領獎服務，呼籲民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎APP進行各式載具歸戶至手機條碼及兌領獎，從消費索取發票到中獎發票兌領獎全程無紙化，為節能減碳保護環境盡一份心力。

（中時 吳靜君）

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