摸黑排隊！金門人苦等麥當勞30年終來了

金門民眾殷殷期盼了30多年的麥當勞金門太湖餐廳今(30)日早上7點開始試營運，不少民眾「搶鮮」漏夜摸黑排隊等吃熱騰騰的麥當勞經典早餐，首位在金門當地嘗到現做麥當勞的民眾更是從凌晨3點半就到門口等候，餐點「滿福堡」到手後一口咬下幸福感滿滿；有民眾感動的說，從今往後不用再搭飛機到台灣或坐船到廈門就能吃到麥當勞，終於圓夢了！

位於昇恆昌金湖廣場1樓的麥當勞金門太湖餐廳從展店消息一出就引起當地民眾的高度關注。據了解，截至6月底，全台麥當勞共有407家餐廳，而麥當勞從2021年迄今，平均每35天就有一家新餐廳開幕，金門太湖餐廳則是麥當勞近2年來開的第25家餐廳，今起試營運、明(1)日上午10點舉辦開幕典禮，正式開始提供金門民眾美味餐點與殷勤款待的服務。

「搶頭香」的民眾表示，為了能成為第一個在金門吃到麥當勞的粉絲，他從今夜凌晨3點半就到店門口等候了，以往只能休假時回台灣才能吃到的麥當勞，如今終於可以天天吃了。一早也有不少年輕夫婦帶著小朋友到現場排隊近30分鐘等吃麥當勞早餐，他們表示，店內規畫的用餐區非常舒適，很適合親子一起來共享美食歡樂時光。

麥當勞公司表示，即日起不論是全系列的早餐品項，或是經典熱銷的薯條、大麥克、麥克鷄塊等，以及期間限定產品與蘋果派、冰炫風、蛋捲冰淇淋等各式點心，金門鄉親通通可以現場吃得到。

不只內用、外帶，金門太湖餐廳亦將於8月中旬啟動歡樂送服務，屆時民眾不必出門，透過歡樂送APP、官網或電話，在家就能享用美食。不過目前並未提供24小時營業，服務時間為每日上午7點至晚上9點，請民眾特別注意。

台灣麥當勞營運部助理副總裁陳孟秀表示，感謝金門鄉親一路相挺，金門太湖餐廳的進駐，讓麥當勞的在地經營，邁向一個新的里程碑，未來餐廳更要成為社區的好厝邊，與金門共榮共好；歡迎鄉親及大小朋友，一起光臨麥當勞，享受美味的餐點與貼心服務。

（中時 于家麒）