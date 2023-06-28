韓國辛拉麵7月降價 台跟進?代理商回應了

韓國泡麵控有福了！南韓泡麵龍頭農心集團27日宣布，將從7月1日下調辛拉麵和蝦條售價，這是自2010年以來，時隔13年首次下調，原因是泡麵原物料小麥粉價格調降5%，因此決定降價回饋消費者。市場認為，農心這一波降價可望帶動其他食品業者跟進。

而台灣辛拉麵代理商星禾國際表示，並未收到相關消息，是否會跟韓國同步，還有待總公司確認。

綜合韓媒Newsis、亞洲日報報導，農心辛拉麵和蝦條售價自7月起，分別調降4.5%及6.9%，按照零售價格，袋裝辛拉麵售價1,000韓元（約台幣23.8元）將便宜50韓元（約台幣1.2元），蝦條售價1,500韓元（約台幣35.7元）將降價100韓元（約台幣2.4元）。

農心表示，泡麵的原物料小麥粉價格7月起調降5%，預計每年可省下80億韓元（約台幣1.9億元），決定降價回饋消費者，全體消費市場一年總計可節省200億韓元（約台幣4.7億元）。

競爭品牌三養食品決定跟進，自7月起陸續調降12款泡麵品項售價，平均調幅4.7%，而另一泡麵業者不倒翁正考慮7月中旬調降真拉麵價格，但降幅還未決定。此外，這一波調降潮可望擴及餅乾、麵包等以小麥為原料的食品。

其實南韓泡麵去年已漲過一波，農心去年9月率先將泡麵批發價調漲11.3%，之後不倒翁、八道與三養等都跟進漲價，漲幅9.7%~11%不等，截至今年5月，韓國泡麵價格較去年同期上漲13.1%，創下2009年2月以來最高漲幅。

（中時新聞網 吳美觀）