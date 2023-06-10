冷氣設幾度最好？專家揭最佳溫度省電6％

夏天到了，不少人開冷氣避暑。一名網友表示，最近剛換變頻冷氣，溫度設定28度搭配電扇使用，溫度就超級剛好，不會太冷也不會太熱，引起網友熱烈討論，兩派人吵翻，有些人認同原PO，有些人則認為開28度乾脆不開還比較省電。對此台電表示，冷氣設定26至28度搭配電扇使用最好，每調高1度就可省6％的電。

一名網友近日在PTT上發文分享，最近家裡客廳的冷氣換成了變頻冷氣，溫度設定28度搭配電風扇使用，覺得溫度很剛好，涼爽又不會太冷，但他看到很多人經常都說開26度，甚至有人會調到更低的溫度，讓他百思不得其解，這樣難道不會太冷嗎？

原PO表示，冷氣溫度設定在28度的是正常人嗎？還是因為這台是新冷氣，所以開起來比較涼，變舊了以後，就要越調越低溫呢？

貼文引起兩派網友爭論，有些網友覺得冷氣開28度很夠用了，搭配電風扇一起吹，真的蠻冷的。「26度到28度，再搭配開電扇，剛剛好」、「我都開28度或是29度，然後夏天都幾乎沒在關」。不過也有網友表示，冷氣要設定幾度主要還是看室內空間有多大，只是小房間的話，開28度也真的很涼爽。

另一派網友認為，開28度不如不要開，也太熱了，壓縮機感覺都沒動。「26度就夠了，28度的話，壓縮機根本沒在動吧」、「28度那乾脆不要開」、「這樣不如只開電扇就好」、「室內不開冷氣就已經顯示28度了欸」、「28度有點熱，不太正常吧！」

台灣電力粉絲團曾分享，冷氣溫度每調高1度就可以省電6％，一般建議民眾設定溫度在26到28度之間，然後搭配電扇吹，就可以達到節省電費的效果。如果冷氣剛開，就把溫度設定的很低，可能會讓壓縮機以高功率運轉，非常耗電。

（中時新聞網 何立雯）

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