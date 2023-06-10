冷氣不是最強吃電怪獸 耗電冠軍竟是它

夏季電費調漲，最高一度電將近7元，而家中隱藏的「吃電怪獸」冠軍竟不是冷氣，而是超不起眼的電熱水器，提醒大家沒用電熱水器的時候可先關掉電源來省電，此外第二名到第五名則分別是冷氣、電視機上盒、電熱水瓶和冰箱。

根據《香港01》報導，常用家電的耗電排行出爐，冠軍不是冷氣，而是不起眼的「電熱水器」，它的功率高達3,000瓦，如果整天開著沒關，耗電量可能達20度，因此建議沒有使用的時候可以先關掉，直到要洗澡前1個小時再打開，藉此來省電。

第二名則是冷氣，因為冷氣的運行功率大概是1,000到2,000瓦，如果開1小時大概就會耗掉1度電，但要省電其實不難，只要把溫度設在26到28度，並將風向往上調，搭配電扇吹，很快就能讓房間冷卻下來。

第三名是電視機上盒，電視本身耗電量不高，但是機上盒卻不容小覷，雖然每小時的運行功率也才16瓦左右，但因為機上盒24小時都會運轉，每個月算下來也是不小的開銷，如果想省錢，可以直接把電視和機上盒的電源拔掉。第四名是電熱水瓶，但只要使用定時功能控制電熱水瓶的開關，就可以減少36％的電量。

第五名是家家戶戶都有的冰箱，想要省電就不要將冰箱塞滿，裝到七分滿的冰箱比起全滿的狀態，可以省約10％的電，但是冷凍庫和冷藏區的使用方式則有點不同，冷藏的部分要預留一點空間才省電，但是冷凍庫的部分，只要不賭住通風口，塞好塞滿反而會省電，因為冷凍後的食材就像是一塊超大型的保冷劑，可以幫助彼此冷凍，減少冰箱的負擔。

（中時新聞網 何立雯）

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