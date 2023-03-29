101首發尊榮鼎極卡 資產1.5億才可辦

台北101聯名卡20年換新裝，全新聯名卡與中國信託合作、設計師聶永真操刀，並首度發行金屬卡「尊榮鼎極卡」，其優遇更勝黑卡，發卡採邀約制，僅限資產1.5億元以上或在台北101年消費額達300萬以上的尊榮會員可辦卡，首年發卡量目標400張。

台北101總經理朱麗文表示，全新的台北101聯名卡共有三種卡別，包括御璽卡、鼎極卡及全新推出的最高等級「尊榮鼎極卡」，「尊榮鼎極卡」是台灣少見的「金屬卡」；朱麗文強調，自疫情以來，國內習慣於國外消費的高端精品族群，轉回國內實體通路購物，以101聯名卡卡友的刷卡金額，三年來平均超過20％成長。

為因應高端精品消費族群需求，101購物中心更於30日起至4月5日推出黃金週，凡中國信託卡友可享購物10％以上回饋，聯名卡友更高達13％，且開放聯名卡赴海外刷卡還可享3％回饋，並優先享有母親節購物禮遇；卡友在stage 101線上訂位，還可輕鬆預約到全台超難訂到的人氣餐廳，包括台北喜來登飯店的請客樓、五方食藏、一時無酉、飛花落院、無隅-Infinity等，也可穿插安排排隊名店鼎泰豐等。

朱麗文強調，截至目前台北101購物中心營業額呈30％成長，且對比疫情前2019年更成長雙位數，除了看好國內高端消費族群持續在台高消費而推出尊鼎聯名卡，且國際觀光客在第一季逐日回復，對比去年增長5、6倍，目前觀景台來客約2,000多人，雖然尚不及疫情前每日6,000、7,000人水準，但仍看好後續5月、8月日本觀光團客來台。

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