黃金將迎2年牛市 好市多金條漲到這價位

歐美銀行接連爆出流動性危機，加上美國聯準會暴力升息後，美國預期迎來衰退，有專家認為，黃金市場將出現為期2年的牛市；有趣的是，美式賣場好市多(Costco)儼然成為黃金漲價趨勢的縮影，有網友在臉書社團分享一張照片並表示，好市多金條重出江湖，且短短11天就漲了近7萬；結果釣出網友分享，先前黃金剛上架時才106萬，至今漲了近百萬元。

鉅亨網報導，金價本月漲逾7％，測試每盎司2,000美元關卡後，隨著避險情緒降溫，金價獲利回吐，但美國的資產管理公司VanEck Associates執行長Jan Van Eck認為，未來2年黃金前景樂觀，原因是過去幾周銀行體系面臨危機，避險氛圍刺激金價反彈，目前正處於黃金周期的開端；他分析，目前美國聯準會的貨幣緊縮政策仍在實施中，隨著美國經濟開始步入衰退，聯準會轉向寬鬆政策，黃金將迎來牛市。

另外，彭博分析師Mike McGlone此前也表示，聯準會緊縮政策導致大多數金屬跌價，但美國經濟衰退將成黃金上漲的催化劑，2023年黃金價格將會在美國衰退的情況下跑贏其他金屬。

無獨有偶的是，台灣的好市多已提前反應黃金市場的前景。有網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上分享一張在好市多販賣的瑞士原裝進口999.9一公斤黃金條塊的照片並寫下，「Costco再次上架，PAMP 999.9 壹公斤黃金條塊，短短11天價格上升68800，很有感啊…」，該金條售價1,96萬1,999元。

結果貼文一出，吸引不少網友留言，「我勉強存了快500g！」、「有200萬買這個的人，也不差6萬多塊」；從留言中也可以看出好市多黃金的價格變化，網友們表示，「以前剛上架時候才106萬的樣子，現在快兩百了！」、「記得2月底才182萬現在已經196萬」、「以短短11天就漲了68,800，如以現在這種局勢來看，未來黃金會漲到多少？」。

另外，有網友好奇，這一個金條如此昂貴要怎麼結帳，有網友解答，「結帳拿單子就可以了，不用拿整個金塊」；另外，也有網友問到是否可以退貨，則有網友表示，「現在黃金條塊購買時，會簽一份不能退貨聲明書」。

（旺得富理財網 李澍）

延伸閱讀

避險需求增 黃金長線偏多

陸專家：黃金消費回暖 鉑金需求也大增

好市多這神器只要半價！內行人卻這樣說

每年特價1次 好市多「這神物」被搬光